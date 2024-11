Calhanoglu è solo 5° nella classifica dei migliori rigoristi al mondo: il primo non ha mai sbagliato

video suggerito

Davanti al rigore perfetto calciato da Hakan Calhanoglu che ha permesso all'Inter di vincere contro l'Arsenal in Champions League i tifosi nerazzurri hanno avuto la conferma delle assolute qualità dal dischetto da parte del centrocampista turco. Il tiro che è valso tre punti pesantissimo è stato non a caso il diciannovesimo gol realizzato dagli 11 metri sui 19 calciati con la maglia interista in tutte le competizioni giocate col club. Uno score del 100% che lo rende tra i migliori in assoluto al mondo ma non sufficiente per salire sul podio nella speciale classifica generale che lo vede solamente al quinto posto.

Calhanoglu perfetto con l'Inter: 19 rigori, 19 gol

Tutte le volte che Calhanoglu è stato chiamato al tiro dal dischetto da quando è all'Inter non ha mai fallito. Coppe o campionato, per il nazionale turco non ha fatto alcuna differenza e così dall'estate 2021 ad oggi non ha mai mancato l'appuntamento con il gol dagli 11 metri. Delle 30 realizzazioni in 146 presenze quasi due terzi sono arrivate non a caso dai rigori a conferma che è praticamente infallibile. Eppure uno score senza macchie non gli ha permesso nemmeno di salire sul podio dei migliori in circolazione.

La classifica dei migliori rigoristi, Calhanoglu solo quinto

Uno smacco per il turco dell'Inter perché paga amaramente i tiri dal dischetto sbagliati in passato con le precedenti squadre. Al momento Calhanoglu sui 43 calciati ne ha falliti 5, per una percentuale altissima ma non eccezionale, dell'89.6. Meglio di lui hanno fatto ben in 4: il portoghese Bruno Fernandes, oggi allo United, con il 90% (6 errori su 55 tiri in totale), poi Joao Pedro, il brasiliano del Brighton che vanta addirittura un 93% grazie a 13 centri su 14. Seconda piazza per Ivan Toney dell'Al Ahli, che ne ha segnati 30 su 32 per il 93,8%, percentuale che nulla è davanti al 100% di Cole Palmer del Chelsea (15 centri su 15).

La classifica dei Top10 rigoristi infallibili

Cole Palmer – Chelsea – 100% Ivan Toney – Al Ahli – 93,8% Joao Pedro – Brighton – 93% Bruno Fernandes – Manchester United – 90,2% Hakan Calhanoglu – Inter – 89,6% Robert Lewandowski – Barcellona – 89,2% Erling Haaland – Manchester City – 88,5% Harry Kane – Bayern Monaco – 88% Romelu Lukaku – Napoli – 86,4% Sergio Ramos – svincolato – 86%