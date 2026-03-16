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Il Chelsea ha il mercato bloccato ma potrà comprare giocatori in estate: non scatterà subito

Il Chelsea ha evitato la penalizzazione di punti in classifica per violato le norme finanziarie per i trasferimenti: multa record e mercato bloccato con la condizionale.
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A cura di Ada Cotugno
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Mercato bloccato per un anno e una multa mai vista nella storia della Premier League: si è concluso il processo che ha coinvolto il Chelsea per violazioni delle norme finanziarie durante il periodo in cui Roman Abramovich e lo scenario è stato migliore di ogni aspettativa. Non c'è nessuna penalizzazione dal lato sportivo, come si era ipotizzato all'inizio con una detrazione di punti in classifica, perché la proprietà si è auto-denunciata e ha collaborato attivamente durante le indagini. Se non avesse segnalato spontaneamente l'irregolarità la società avrebbe ricevuto sanzioni molto più pesanti.

Il divieto di fare mercato non spaventa perché la sanzione arriva con la condizionale: il blocco è sospeso per due anni ed entrerà in vigore soltanto se dovessero esserci ulteriori infrazioni in questo periodo di tempo. In parole povere il Chelsea potrà acquistare nuovi giocatori in estate senza nessuna limitazione (contrariamente a quanto era accaduto tra il 2019 e il 2020), ma dovrà comunque pagare una multa da circa 12 milioni di euro, la più alta mai comminata a un club nella storia della Premier League.

Perché il Chelsea è stato sanzionato

Nel 2022 la nuova proprietà aveva segnalato spontaneamente potenziali violazioni del regolamento risalenti al periodo in cui c'era Roman Abramovich alla guida del Chelsea. L'ex presidente avrebbe violato le norme finanziarie per gli acquisti effettuati tra le stagioni 2010-11 e 2015-16, tra cui rientrano nomi di prestigio come Hazard ed Eto'o. La mancata rendicontazione finanziaria non ha influito sulla conformità del club alle norme di redditività e sostenibilità della Premier League e inoltre la nuova proprietà ha collaborato attivamente durante l'intera indagine, un aspetto considerato come attenuante.

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Per questo alla fine i londinesi se la sono cavati con una multa e con un blocco di mercato di un anno con la condizionale che scatterà soltanto se dovessero essere rilevati nuovi illeciti nei prossimi due anni. I piani di mercato del Chelsea sono al sicuro e la società ha evitato il peggio, dato che questo tipo di infrazione comporta la penalizzazione di punti in classifica, un provvedimento che in questo caso è stato ritenuto eccessivo.

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