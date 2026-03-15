Il Cesena sorprende annunciando Ashley Cole in panchina, ma allenerà solo per otto partite

Il colpo di scena più grande della Serie B arriva dal Cesena che a sorpresa ha annunciato l'arrivo di Ashley Cole in panchina. L'ex stella della Premier League è al debutto nella carriera da allenatore e ha deciso di cominciare la sua avventura dall'Italia dove è già stato da giocatore per due anni con la maglia della Roma. Debutterà già in settimana a Mantova per cercare di blindare l'accesso ai playoff e giocarsi la promozione, sperando di percorrere le stesse orme di Cesc Fabregas, l'ultimo grande colpo mediatico del calcio italiano che ha avuto molta fortuna con il suo grande progetto.

Ashley Cole al Cesena, i dettagli

È impossibile non pensare all'ex giocatore spagnolo che ora si gioca l'accesso in Europa con il Como. La sua carriera ha preso una piega molto positiva e anche Cole spera di seguirlo: l'inglese è al debutto assoluto in panchina ma ha già cominciato a costruire il suo futuro da allenatore entrando nello staff di Carsley nell'Under 21 dell'Inghilterra e in quello di Lampard ai tempi dell'Everton. Per la prima volta ci sarà lui al comando, ma il contratto che lo lega ai bianconeri è di appena 8 partite perché la priorità è quella di finire bene questa stagione per poi concentrarsi sul futuro. Se dovesse fallire nell'obiettivo allora la proprietà americana potrebbe cambiare nuovamente idea.

Ashley Cole ha fatto parte dello staff dell’Everton e di quello dell’Inghilterra U21

Tutto sarà in divenire e al momento Ashley Cole dovrà concentrarsi solo sul presente, a cominciare dalla prossima gara. Con il Cesena ha firmato un contratto fino alla fine di questo campionato, ossia 8 partite più gli eventuali spareggi per la promozione da dover giocare, un obiettivo che spera di poter raggiungere: se dovesse mantenere la squadra nelle prime 8 posizioni della classifica allora potrebbe rinnovare il contratto fino al 2027, mentre in caso di clamorosa promozione in Serie A verrebbe blindato in automatico fino al 2028. Una prospettiva allettante che gli permetterebbe di concentrarsi sulla sua nuova carriera da allenatore, seguendo la scia della nuova generazione che sta spopolando in Europa.