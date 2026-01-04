Il caos in Fiorentina-Cremonese: prima per un rigore tolto ai Viola, poi esplode una mega rissa

L’arbitro La Penna prima assegna un rigore alla Fiorentina, poi lo toglie dopo aver rivisto le immagini al VAR. Poco dopo si è scatenata una mega rissa tra i calciatori di Fiorentina e Cremonese.

Gli ultimi minuti del primo tempo di Fiorentina-Cremonese sono stati focosi. Prima un rigore assegnato ai Viola, e tolto poi dopo aver rivisto tutto al VAR. Poi, dopo un minutino scarso, una mega rissa che ha coinvolto una dozzina di calciatori ed è costati un cartellino rosso a un componente dello staff di Vanoli e a un dirigente della Cremonese. L'incontro è stato vinto 1-0 dalla Fiorentina, che passa grazie a un gol di Kean in pieno recupero.

Il rigore assegnato e poi tolto alla Fiorentina

Seppure si è ancora nel girone d'andata la partita del Franchi dà l'idea di essere un incontro di fine stagione, con una posta in palio altissima. Lo è, comunque, pensando a dov'è la Fiorentina che nel primo tempo gioca bene, ma non trova il gol. Sul finire della prima frazione l'arbitro La Penna assegna un rigore alla squadra di casa per un fallo di Baschirotto su Piccoli. Decisione che pare condivisibile, come conferma anche in diretta su DAZN l'ex arbitro Luca Marelli.

Baschirotto e Piccoli duellano in area, l'arbitro assegna il rigore. Il VAR invita La Penna al monitor e dopo aver rivisto le immagini cancella tutto. Niente rigore per un braccio largo da parte dell'attaccante della Fiorentina prima del fallo di Baschirotto.

Baschirotto e Piccoli in area di rigore. L’intervento del difensore era punibile, ma il VAR ha ravvisato un fallo precedente dell’attaccante.

La rissa nata da una feroce discussione tra Dodò e Payero

Il Franchi la prende malissimo. Gli animi si scaldano e dopo pochissimo, esattamente tre minuti Dodò e Payero danno il là a una mega rissa. Entrambi vengono ammoniti. Ma sono tanti i calciatori coinvolti. Vengono espulsi il vice di Vanoli, Daniele Cavalletto, e il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta.

Moise Kean entra e segna: la Fiorentina vince 1-0

Fa le mosse giuste Vanoli. I subentrati creano il gol vittoria. Solomon crea, Fortini prosegue, Audero sbaglia, Kean in modo quasi inconsapevole colpisce e insacca al 91′. La Fiorentina trova il secondo successo in campionato e sale a 12 punti in classifica.