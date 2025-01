video suggerito

Il calendario sbilanciato di Napoli e Inter a confronto, quanto peserà fino allo scontro diretto La differenza del calendario tra Napoli e Inter ha fatto scattare le polemiche: quanto hanno giocato le due squadre nell'ultimo mese e quale sarà il loro percorso fino allo scontro diretto di marzo.

A cura di Ada Cotugno

Al giro di boa la Serie A ci ha confermato che lo Scudetto è una questione riservatissima tra Inter e Napoli, squadre diverse tra loro per gioco, filosofia e anche contesto. Fra i tifosi la polemica più accesa riguarda la disparità fra gli impegni dell'una e dell'altra squadra: gli azzurri non si sono qualificati per l'Europa, sono fuori dalla Coppa Italia e l'unico impegno è proprio il campionato, senza distrazioni di nessun genere. Dall'altro lato invece l'Inter è in corsa su tutto e deve dimenarsi fra le varie competizioni con tanto di viaggi internazionali che pesano sulle spalle dei calciatori.

Ma qual è la reale differenza fra i calendari delle due squadre? Guardando all'ultimo mese, il più incasinato di tutti, il divario è tanto. L'Inter ha avuto di mezzo la Supercoppa Italiana, persa poi in finale contro il Milan, con tanto di viaggio in Arabia Saudita al quale aggiungere le due partite decisive della Champions League per blindare gli ottavi di finale. E anche nel cammino da qui allo scontro diretto di inizio marzo ci sono parecchie divergenze.

Quante partite ha giocato l'Inter nel mese di gennaio

Il 2025 dei nerazzurri è cominciato con la Supercoppa, con la partenza per l'Arabia Saudita avvenuta alla vigilia di Capodanno e le partite contro Atalanta e Milan giocate rispettivamente il 2 e il 6 gennaio. Il giorno dopo la finale la squadra di Inzaghi è ritornata in Italia per poi affrontare le partite di Serie A: il 12 a Venezia, il 15 il recupero contro il Bologna e il 19 l'Empoli per poi finire con il Lecce il 26 gennaio. In mezzo ci sono state due gare di Champions contro Sparta Praga e Monaco, più i rispettivi spostamenti e i rientri anche a notte fonda per poter rispettare la serratissima tabella di marcia.

In totale in un mese l'Inter ha giocato 8 partite, affrontato 15000 chilometri di viaggi nazionali, europei e intercontinentali e ha avuto un tempo ridotto per preparare le sue sfide ad Appiano Gentile. Impossibile programmare tanti allenamenti con un calendario così affollato che in futuro non concederà pause perché nel mese di febbraio la musica sarà pressoché identica: si parte con il derby di Milano che fungerà anche da termometro per tutta la squadra, poi la Fiorentina (con il recupero che potrebbe essere schedulato qualche giorno prima), il derby d'Italia contro la Juventus, Genoa, Lazio per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia e infine la partita del Maradona contro il Napoli.

Milan-Inter (Serie A)

Inter-Fiorentina (Serie A)

Juventus-Inter (Serie A)

Inter-Genoa (Serie A)

Inter-Lazio (Coppa Italia, quarti di finale)

Napoli-Inter (Serie A)

Da fissare: recupero Fiorentina-Inter

Il calendario del Napoli per lo scontro diretto

Completamente diverso il discorso per gli azzurri che hanno avuto esattamente la metà degli impegni rispetto all'Inter. Non c'è l'ingombro della Champions League, non ci sono lunghi viaggi da affrontare e di contro Antonio Conte ha più tempo per perfezionare gli allenamenti. In più non c'è la necessità di fare turnover per far rifiatare i giocatori, dato che i titolarissimi sono quasi sempre a disposizione e i cambi sono voluti, non forzati. Nel mese di gennaio il Napoli è sceso in campo quattro volte contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus, con due partite giocate in casa e solo il volo da Bergamo affrontato a tarda notte, culminato con la festa dei tifosi a Capodichino.

Sono 2500 chilometri di spostamenti o poco più che hanno concesso a tutta la squadra di potersi prendere il tempo necessario per concentrarsi al massimo su ogni partita. E da qui allo scontro diretto con l'Inter avrà meno partite da giocare: innanzitutto gli azzurri sono usciti dalla Coppa Italia e non dovranno affrontare i quarti, in più i nerazzurri devono anche recuperare la partita contro la Fiorentina. Quattro partite da giocare contro le potenziali sei dei ragazzi di Inzaghi, un vantaggio non da poco che Conte dovrà essere bravo a sfruttare in suo favore per continuare a macinare terreno e raggiungere il grande sogno dopo un anno da incubo.

Roma-Napoli (Serie A)

Napoli-Udinese (Serie A)

Lazio-Napoli (Serie A)

Como-Napoli (Serie A)

Napoli-Inter (Serie A)