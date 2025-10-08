Il calciatore che ha usato ChatGPT per negoziare il nuovo contratto: “Costa meno degli agenti”

Demetri Mitchell ha confessato di aver utilizzato l’AI per il suo trasferimento al Leyton Orient: “ChatGPT è stato il miglior agente che abbia mai avuto in carriera”

Nell'era dell'intelligenza artificiale può anche capitare che un calciatore possa utilizzare ChatGPT come se fosse un agente e chiedergli consigli su cosa dire per strappare un contratto migliore. Non è fantascienza, ma è ciò che ha pensato di fare Demetri Mitchell quando il Leyton Orient gli ha presentato un'offerta per il trasferimento: voleva ottenere qualcosa in più e per questo ha chiesto al chatbot come poter negoziare fino a trovare un punto di incontro.

Il difensore lo ha raccontato all'interno del podcast From My Left spiegando cosa ha fatto e come è riuscito a ottenere l'ingaggio che desiderava nella sua nuova squadra. È una pratica insolita ma che lo ha aiutato nel suo intento e gli ha permesso di risparmiare migliaia di euro in commissioni, dato che si è mosso senza l'intermediazione di un agente che avrebbe rappresentato una spesa in più per lui e per il club.

Mitchell ha negoziato il contratto con l'IA

Per tutto il mondo del calcio è stata una sorpresa perché mai prima d'ora un giocatore aveva negoziato il contratto utilizzando ChatGPT, oltretutto ammettendolo candidamente ai microfoni. Ma Mitchell ha deciso di raccontare tutta la verità e di spiegare perché ha deciso di utilizzare questo metodo bizzarro: "Il Leyton Orient mi ha inviato un'offerta e ho usato ChatGPT per chiedere come negoziare e cosa dire. ChatGPT è stato il miglior agente che abbia mai avuto in carriera. Le commissioni sono solitamente del 5% e ChatGPT mi costa 15 sterline al mese".

Leggi anche Come ha fatto Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore miliardario della storia del calcio

In effetti non ha dovuto pagare le commissioni all'agente, dato che ha fatto tutto da solo. Cresciuto calcisticamente nel Manchester United, il difensore ha girato l'Inghilterra prima di stabilirsi al Leyton Orient e avvicinarsi alla famiglia che abita a Londra. Quando ha ricevuto la proposta ha condiviso la sua situazione con il chatbot: gli ha caricato la proposta, aggiungendo che aveva necessità di trasferirsi a Londra e che avrebbe voluto uno stipendio in linea con le sue esigenze. Ed ecco che ChatGPT ha sfornato per lui il compromesso perfetto che è stato poi accettato dal club, permettendo a Mithcell di concludere il trasferimento da solo ed evitare le commissioni.