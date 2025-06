video suggerito

Il Cagliari sceglie Pisacane per la panchina dopo l'addio di Nicola: non ha mai allenato in Serie A La mossa a sorpresa del Cagliari, sceglie Pisacane come allenatore per la prossima stagione: promosso in prima squadra dopo la Coppa Italia vinta con la Primavera.

A cura di Ada Cotugno

È una sfida completamente nuova quella che attende Fabio Pisacane che da oggi è il nuovo allenatore del Cagliari: la società ha deciso di stupire tutti con una mossa a sorpresa dopo l'esonero di Davide Nicola puntando su un tecnico che non ha mai allenato in Serie A. Una scelta coraggiosa da parte del presidente Tommaso Giulini che ha dato fiducia a uno dei simboli dei sardi, che ha giocato per loro dal 2015 al 2021.

Era una bandiera in campo, ora lo sarò anche in panchina pronto per cominciare questa avventura inedita. Sarà per la prima volta nel mondo dei grandi, dato che fin qui l'ex giocatore aveva allenato solo nelle giovanili: da due anni è allenatore della Primavera e nella stagione appena conclusa ha vinto la Coppa Italia, un riconoscimento importante che gli ha permesso di fare il grande salto in prima squadra, superando anche allenatori con più esperienza come Vanoli.

Pisacane sarà l'allenatore del Cagliari

Per la prossima stagione i sardi hanno deciso di cambiare tutto e andare controcorrente. Nell'ultimo campionato hanno raggiunto la salvezza affidandosi all'esperienza di Davide Nicola che però è stato esonerato nei giorni scorsi. Al suo posto tutte le indiscrezioni portavano ad allenatori già navigati, ma il Cagliari a sorpresa ha annunciato che sulla panchina siederà Pisacane. L'ex giocatore è profondamente legato al club, tanto che dopo il ritiro ha deciso di tornare in rossoblù per cominciare dal basso la sua carriera in panchina.

Per anni è stato collaboratore tecnico, responsabile del settore Giovanile e poi allenatore in Primavera ma adesso lo attende il grande debutto in Serie A. Alla guida dei più giovani ha spesso usato il 3-5-2 ottenendo degli ottimi risultati, come la vittoria della Coppa Italia appena due mesi fa, e arriva in prima squadra con la stima completa del Cagliari: "Innata leadership, Pisacane è un predestinato della panchina: carismatico, grazie alle sue qualità umane sa entrare subito in sintonia con lo spogliatoio, abile nella gestione e nella motivazione del gruppo. Lavoro e organizzazione i suoi mantra, alla scrupolosa preparazione tattica e alla duttilità unisce il temperamento e la grinta di chi ha ambizione e fame di successo".