Le dichiarazioni post-partita del presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni di Sky.

"Non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Non ci abbiamo messo quella cattiveria agonistica e quel cuore che servono per salvarci. Non abbiamo preso neanche un cartellino giallo, questo riassume tutta la prestazione".

"Sono anche deluso dalla mancata espulsione su Cristiano Ronaldo che poteva cambiare la partita. Il regolamento parla di espulsione quando si mette a rischio l’incolumità dell’avversario".