Il Borussia Dortmund ha preso il sostituto di Haaland in 24 ore: avvistato in città Il Borussia Dortmund ha preso Karim Adeyemi per sostituire il bomber norvegese Erling Haaland, destinato al Manchester City. Già avvistato in città, a breve la firma.

A cura di Enrico Scoccimarro

In casa Borussia Dortmund hanno impiegato poco a trovare un degno sostituto di Erling Haaland, che a luglio si trasferirà al Manchester City. L'impresa è chiaramente molto ardua: il norvegese ha collezionato 85 gol in 88 presenze con il Dortmund e per il nuovo arrivato sarà difficile fare anche solo la metà. Tuttavia, di giovani promesse con gran talento la Germania ne è piena e soprattutto in terra tedesca sanno come valorizzarle e dare le giuste chances: capita così che un 20enne sia chiamato a prendere la pesantissima eredità di un altro 21enne, che ha già dimostrato quanto basta per poter diventare l'attaccante più forte al mondo. Il Borussia ha infatti chiuso l'acquisto di Karim Adeyemi, 20 anni, attaccante tedesco dell'RB Salisburgo. Nel giro di circa 24 ore dalla comunicazione con cui il City ha confermato l'intenzione di pagare la clausola rescissoria di Haaland.

Il Dortmund lo pagherà 38 milioni di euro e quindi preleverà sempre dalla stessa società il ragazzo da mettere al centro del proprio reparto offensivo, confermando rapporti solidi con il club austriaco. Adeyemi si è già distinto in questa stagione come un eccellente talento emergente, realizzando 22 gol in 40 presenze in tutte le competizioni.

La notizia dell'ingaggio quasi compiuto è stata confermata dallo stesso agente del calciatore, Thomas Solomon, che ha assicurato manchi solo la firma delle parti coinvolte e che al giocatore era interessata anche un'altra squadra: "Siamo vicini al completamento dell'accordo con il Borussia Dortmund. Anche il Manchester United voleva Karim, ma noi vogliamo il Borussia Dortmund". Il ragazzo è già sbarcato a Dortmund per completare tutte le procedure prima dell'annuncio ufficiale.

Questa volta non ci sarà nessuna clausola rescissoria nel contratto del nuovo attaccante giallonero, come era stato fatto Haaland, che lascerà Dortmund proprio grazie a questa, dal valore di 74 milioni. Anche il profilo del nuovo giovane che prenderà dal Salisburgo è poi ben diverso da quello del bomber norvegese. Il 20enne tedesco, con origini nigeriano-rumene, ha un baricentro basso, sembra avere meno potenza ma molta rapidità e agilità. Spesso poi preferisce l'assist al gol.

Karim è cresciuto in terra bavarese, in diversi settori giovanili tra cui anche quello del Bayern Monaco. Nel 2018 approda al Salisburgo a soli 18 anni e realizza il suo primo gol, prima di essere mandato in prestito un anno e mezzo in seconda serie, al Liefering. Nel 2020 torna al Salisburgo: in questa stagione 2021/2022 invece mette anche a segno 4 gol in 10 presenze in Champions League. Il classe 2002 è sempre rientrato anche nel giro della nazionale tedesca, dall'Under 16 all'Under 21. Il 5 settembre 2021 ha fatto pure il suo esordio con la nazionale maggiore, nel successo per 6-0 contro l'Armenia, realizzando anche la sua prima rete in nazionale.