Haaland è del Manchester City, l’annuncio ufficiale: è costato meno del previsto Dalla stagione 2022-2023 Erling Haaland giocherà con il Manchester City. Guardiola avrà finalmente un centravanti.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City ha annunciato di aver acquistato dal Borussia Dortmund il ventiduenne attaccante norvegese Erling Haaland. Guardiola dalla prossima stagione darà l'assalto alla Champions League con un vero centravanti, che è soprattutto uno dei migliori al mondo. E Haaland è costato un po' meno rispetto a quello che si pensava.

Da tempo il City stava seguendo Haaland e nelle scorse ore le voci si sono intensificate. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche e il Manchester aveva, pure, avvertito di ciò il Borussia Dortmund. Per formalizzare l'acquisto bisognava pagare la clausola rescissoria. 60 milioni di euro finiranno nelle casse del Borussia. Una cifra inferiore rispetto a quella che era stata ipotizzata nelle scorse settimane.

Questo il tweet del club: "Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland, che giocherà con il club dal 1° luglio 2022″.

Haaland è uno dei migliori attaccanti al mondo, è giovanissimo, classe 2000, non ha ancora compiuto 22 anni. Ha bruciato le tappe. Il norvegese è esploso giovanissimo con il Salisburgo, a suon di gol ha attratto i principali club europei. Il Borussia Dortmund si è mosso prima di tutti e lo ha acquistato nel gennaio 2020, ora il suo futuro sarà in Premier League, con il Manchester City. Con Guardiola avrà modo di crescere tantissimo e di segnare valanghe di gol. Il suo bilancio da professionista è di 169 gol in 216 partite.

Erling Haaland, che emula il papà (anche il papà Alf-Inge giocò per tre stagioni con il City all'inizio degli anni Duemila), è costato ‘solo' 60 milioni di euro. Ovviamente è una cifra altissima, ma se si considerano i 100 milioni spesi dallo stesso City per Grealish e gli 87 milioni spesi dal Manchester United per Maguire.

Dopo l'annuncio del Manchester City è arrivata quella del Borussia Dortmund, che ha confermato alcuni dettagli della negoziazione attraverso una comunicazione finanziaria: "Il giocatore Erling Haaland sta per trasferirsi dal Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA al Manchester City Football Club Limited. Le parti hanno concordato oggi le basi di questo accordo. I dettagli contrattuali devono ancora essere coordinati e documentati. La realizzazione del trasferimento è inoltre soggetta a un'adeguata e tempestiva elaborazione in conformità con le disposizioni del FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS).

Con la realizzazione di questo trasferimento, il management si aspetta un effetto positivo sui dati chiave di guadagno per l'esercizio 2022/2023 nell'ordine di circa 35,0 milioni di euro – 40,0 milioni di euro. A causa dell'apertura della finestra di trasferimento internazionale FIFA dal 1° luglio 2022 e, tra le altre cose, di altri requisiti delle associazioni regolamentari, l'attività di trasferimento non rientrerà nell'attuale anno finanziario 2021/2022, ma nell'anno finanziario 2022/2023″.