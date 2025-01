video suggerito

Il Bologna blocca l’Inter sul pareggio a San Siro: Holm oscura il ritorno al gol di Lautaro Nel recupero della diciannovesima giornata l’Inter sbatte contro il Bologna e interrompe la sua striscia di vittorie: Dumfries e Lautaro tentano la rimonta dopo il gol di Castro, ma Holm firma il 2-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora una volta è il Bologna a fermare la corsa dell'Inter. Negli ultimi anni gli emiliani sono stati un avversario indigesto per i nerazzurri e nel recupero della diciannovesima giornata hanno confermato la loro fama: la squadra di Simone Inzaghi sbatte contro il 2-2 di San Siro, un risultato che toglie un asterisco dalla classifica (manca ancora il recupero contro la Fiorentina) ma fa perdere terreno alla sua squadra nella lotta al titolo.

L'Inter non riesce ad approfittare del pareggio tra Atalanta e Juventus ma si ritrova ferma sul pareggio dopo essere riuscita a rimontare grazie a Dumfries ma soprattutto a Lautaro Martinez che si è sbloccato dopo oltre due mesi e con la sua esultanza ha chiesto scusa al pubblico di casa.

La rimonta dell'Inter nel primo tempo

La doccia fredda per i nerazzurri arriva subito: dopo una manciata di minuti il Bologna trova il palo sul tiro di Moro e al 15′ riesce a sbloccare il risultato con Castro che devia una conclusione da fuori area proprio di Moro e beffa Sommer. L'Inter rivive gli scivoloni degli ultimi anni vissuti contro i rossoblu ma alla fine si rimette subito in carreggiata al 19 grazie a Dumfries, bravissimo a farsi trovare pronto in tap-in sulla respinta di Skorupski.

La squadra di Inzaghi ritrova coraggio e fiducia ma soprattutto crea tante occasioni in avanti, anche se trema davanti alle incursioni del Bologna che cerca di metterci sempre il suo zampino. Nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva la sorpresa più bella: dopo oltre due mesi si sblocca Lautaro Martinez, sfruttando un assist di Dimarco che diventa l'occasione per sbloccare la maledizione.

Il pareggio del Bologna

L'Inter ritorna in campo con grande fiducia ma il Bolgona è sempre vivo e pericoloso, tanto che al 64′ trova il gol del 2-2 con Holm: tutto nasce da un errore di Dimarco che consegna il pallone a Orsolini, bravissimo a creare un assist per il suo compagno di squadra che può approfittare anche di una piccola deviazione di Bastoni per segnare il pareggio.

I nerazzurri provano a ribaltare tutto ancora una volta e ci arrivano vicino a una manciata di minuti dalla fine con il tentativo di Taremi, ma non riescono a ribaltare la partita per la seconda volta. Il Bologna strappa ancora punti preziosi all'Inter che si ferma e si porta a -3 dalla vetta del Napoli.