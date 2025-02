Il Bodo passa il turno in Europa League con 4 gol segnati dopo il 90′: è una rimonta storica

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La qualificazione del Bodo Glimt agli ottavi di finale dell'Europa League è un'impresa surreale che non ha precedenti. I norvegesi hanno superato il Twente per 5-2 in una partita che si è accesa soltanto dopo il 90′: da quel momento in poi le due squadre hanno segnato un totale di cinque gol tra recupero e tempi supplementari, un numero mai visto prima che ha già segnato un nuovo record in Europa. La paura dell'eliminazione ha risvegliato la squadra di Knutsen che ha dato il suo meglio quando tutto sembrava finito.

E pensare che dopo la sconfitta nella gara d'andata tutto sembrava perso. Il pareggio al 90′ aveva tagliato fuori il Bodo e neanche i due gol arrivati in pieno recupero sono riusciti a mettere fine alla partita, perché gli olandesi hanno rinviato tutto ai supplementari con un clamoroso gol arrivato al 96′, proprio come successo in patria una settimana fa quando erano riusciti a vincere sul gong.

Bodo e Twente segnano 5 gol dopo il 90′

Il recupero e i tempi supplementari della partita sono stati un vero caos e bisogna riavvolgere il nastro per raccontare bene gli eventi. Al 90′ il Bodo era riuscito a pareggiare per 1-1, un risultato che non bastava per superare il turno vista la sconfitta nella partita d'andata. Nel recupero i norvegesi hanno ingranato la marcia portandosi sul 3-1, a un solo passo dalla qualificazione, ma ancora una volta il Twente ha rovinato tutti i piani con un gol al 96′ che ha mandato la partita i tempi supplementari.

Ed è proprio lì che è arrivato il momento migliore per il Bodo che, segnando due gol (di cui un autogol), si è assicurato il passaggio agli ottavi di finale vincendo per 5-2. Ma è incredibile vedere come la partita si sia accesa soltanto dall'ultimo minuto in poi: sono 5 le reti arrivate dopo il 90′ tra recupero e supplementari, di cui 4 soltanto dei norvegesi che miracolosamente sono riusciti a ribaltare la partita più incredibile di questo turno.