Il Barcellona riceve 120 milioni per il mercato ma due big rischiano il posto nella lista della Liga Il Barcellona incassa 120 milioni di euro dalla vendita del 29,5% di “Barça Vision”: questi soldi servono per il mercato e per le registrazioni dei calciatori in vista dell’esordio in Liga ma due big rischiano il posto nella lista.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona sta facendo una corsa contro il tempo per poter registrare i nuovi acquisti in vista dell'inizio della Liga 2023-2024. Nei giorni scorsi dalla Spagna era stata riportata l'indiscrezione sul possibile addio di Ilkay Gundogan in caso di mancato inserimento nella lista per il campionato a causa dei problemi economici e il rigoroso FFP imposto dalla Liga.

Oggi il club catalano ha annunciato la vendita del 29,5% di “Barça Vision” al fondo di investimento Libero e ai consulenti di investimento privati di NIPA Capital per 120 milioni di euro e in contemporanea di questo maxi accordo è pronto a procedere con la registrazione di quei giocatori freschi di rinnovo (Iñaki Peña, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Marcos Alonso) e dei nuovi acquisti (Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez).

In base a quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Barça aveva solo undici iscritti alla Liga fino a questa mattina, ovvero a due giorni dall’inizio del campionato contro Getafe: si tratta di ter Stegen, Christensen, Koundé, Eric, Gavi, Pedri, De Jong, Ferran, Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati.

I giocatori freschi di rinnovo da registrare sono Iñaki Peña, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Marcos Alonso e acquisti sono Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez.

Adesso il Barça tenterà di registrare tutti i calciatori nella rosa di Xavi ma non è escluso che qualcuno possa rimanere momentaneamente fuori perché, sempre secondo il quotidiano catalano, "il numero degli iscritti dipenderà infatti dalla valutazione del ‘fair play’ economico e dall’ingresso progressivo di 120 milioni".

Ci sono due calciatori che rischiano di restare fuori dalla lista che verrà presentata alla Liga: si tratta di Iñigo Martínez, infortunato, e Marcos Alonso, il meno essenziale dei citati; potrebbero essere sacrificati temporaneamente nel caso in cui vi fossero problemi nella registrazione di tutta la rosa subito.

Saranno disponibili per Xavi alcuni ragazzi della Cantera come Lamine Yamal, Fermín López, Álex Valle e Ander Astralaga.

Il Barcellona doveva effettuare un secondo pagamento di 60 milioni entro lo scorso giugno 2023, per completare tutto l'iter iniziato lo scorso anno, ma il club non è riuscito a far tutto nei tempi previsti: adesso, con l'ingresso di nuove risorse e le cessioni del duo Kessié-Dembèlè, potrebbe mettere a posto questa pendenza e la Liga non dovrebbe avere problemi a registrare tutti i nuovi innesti.

Entro domenica sapremo se i campioni di Spagna avranno a disposizione tutta la rosa oppure no.