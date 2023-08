Gundogan può andare via gratis subito: il mercato del Barcellona è una corsa contro il tempo Gundogan è arriva al Barcellona quest’estate dopo sette stagioni al Manchester City ma il club campione di Spagna non è stato in grado di registrare nessuno dei suoi acquisti estivi a causa dei problemi economici e il rigoroso FFP imposto dalla Liga.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona è alle prese con i soliti problemi per la registrazione dei giocatori in vista della stagione che sta per iniziare. I catalani, che vivono una crisi economica importante da qualche anno, stanno affrontando una corsa contro il tempo per poter mettere nero su bianco l'acquisto di Ilkay Gundogan e se non dovessero riuscirci entro domenica il centrocampista tedesco potrebbe andare via gratis.

Il calciatore si è unito al Barça da free agent quest'estate, dopo che i sette anni al Manchester City si sono conclusi con la conquista del Treble della scorsa stagione ma il rigoroso FFP imposto dalla Liga potrebbe mettere fine a questo rapporto in maniera clamorosa.

Xavi ha spinto molto per il suo arrivo e spera di poterlo avere a disposizione già domenica contro il Getafe, quando inizierà la difesa del titolo della Liga per i Culé.

A riportare la notizia del possibile addio di Gundogan è la nota rivista americana Forbes, che ha riferito come il periodo di Gundogan al Camp Nou potrebbe finire ancora prima di iniziare.

Se il tedesco non dovesse essere tesserato entro domenica, una clausola nel suo contatto gli permetterebbe di lasciare il club gratuitamente per trovarsi un'altra sistemazione prima della fine del mercato.

Il Barcellona si sta muovendo per piazzare le uscite di Ousmane Dembélé e Franck Kessié, che potrebbe così permettere al club catalano di tesserare gli arrivi di questa estate: il francese potrebbe andare al PSG per una cifra vicina ai 50 milioni di euro mentre l'ex Milan sembra pronto per un accasarsi in Arabia Saudita, con l'Al Ahli pronto a versare 15 milioni nelle casse di Joan Laporta.

Il presidente del Barça sta contando su quelle cessioni per registrare i nuovi acquisti e ha anche intenzione di trasferire una quota del 16% in Barca Studios, del valore di 65 milioni di euro, ad una società di investimento tedesca.

Non è una novità per il club catalano, che già la scorsa stagione si ritrovò a registrare quattro dei cinque nuovi acquisti, incluso Robert Lewandowski, un giorno prima dell'inizio della Liga.