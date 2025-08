Il Barcellona potrebbe fare causa a Ter Stegen per un referto medico: cosa succede al portiere

La gestione dell'infortunio di Marc-André ter Stegen sta creando un precedente pericolosissimo in casa Barcellona e ora il portiere rischia di bloccare il mercato dei blaugrana, sempre alle prese con i problemi finanziari che persistono ormai da diverse stagioni. Il tedesco si è rifiutato di firmare il referto medico relativo al suo infortunio che la società avrebbe dovuto mandare alla Liga per accertare i tempi di recupero e avere così possibilità di smaltire gran parte del suo stipendio sul piano del FFP.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il giocatore non avrebbe dato il consenso per l'invio del modulo, scatenando le ire del Barça che ha affidato il caso al suo team legale. Il portiere, che potrebbe restare fuori per almeno tre mesi dopo un nuovo problema fisico, rischia una pensante sanzione interna e addirittura una causa legale perché la sua decisione danneggia la squadra e blocca tutte le operazioni in entrata.

Cosa succede fra Ter Stegen e il Barcellona

La situazione è intricata e mai prima d'ora si era verificata una cosa del genere. Il portiere si è sottoposto alle visite mediche in una struttura privata e il referto deve essere inviato alla Liga per accertare i tempi di recupero e avere uno "sconto" sul fair play finanziario, così da poter agevolare le manovre in entrata senza andare oltre i limiti. Ter Stegen però non ha voluto firmare il modulo di consenso e ha aperto una faida con il Barcellona che è pronto a decretare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, colpevole di aver danneggiato la squadra.

Il tedesco resterà fuori per almeno tre mesi, un tempo lungo che consentirebbe al Barça di attuare la stessa strategia di un anno fa: il club potrebbe utilizzare l'80% dello stipendio del portiere ai fini del fair play salariale, aprendo alla possibilità di tesserare Joan Garcia. Era capitato un anno fa con il caso di Dani Olmo, favorito dall'infortunio di Christensen, ma Ter Stegen si è rifiutato di condividere il suo referto medico per avere la verifica della Liga che dovrebbe dare il via libera a questa manovra. Ovviamente il giocatore ha il diritto di non condividere questo tipo di informazioni, ma il Barcellona gli ha ricordato che la firma del contratto comporta una serie di obblighi e il rispetto di determinate regole che, se non rispettate, potrebbero comportare conseguenze disciplinari e persino legali.