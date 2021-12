Il Barcellona continua a spremere Messi: i suoi prodotti ancora in vendita (a cifre folli) Il Barcellona continua a sfruttare l’effetto Messi vendendo i prodotti ufficiali del campione argentino attualmente al Psg. Cifre astronomiche per gli oggetti targati Leo.

A cura di Marco Beltrami

Il Barcellona ha un obiettivo per il 2022, quello di mettere a disposizione di mister Xavi una squadra nuovamente competitiva dopo un avvio di stagione altalenante. Per permettere al successore di Koeman di poter svolgere al meglio il proprio lavoro si punterà sin da subito sul mercato (oltre che sul recupero degli infortunati, in primis Ansu Fati e Dembélé). Una situazione tutt'altro che semplice alla luce delle difficoltà del club, e per cui bisognerà sfruttare oltre alle possibili uscite anche ogni tipo d'introiti. In quest'ottica anche la vendita dei prodotti ufficiali può tornare decisamente utile.

"Tutto fa brodo" insomma e allora perché non sfruttare anche l'eredità di una leggenda come Messi? Sono ormai trascorsi quattro mesi infatti da quando si è concretizzata una delle separazioni più sofferte della storia del calcio, con il calciatore più importante dei blaugrana che non ha potuto proseguire la sua avventura in Catalogna anche per la situazione finanziaria della società in cui aveva vissuto tutta la sua vita professionale. Un addio difficile, anzi difficilissimo, da metabolizzare a livello tecnico, con una lacuna in attacco e in termini di prestigio impossibile da colmare.

La maglia del Barcellona di Messi in vendita sul sito ufficiale

Un contraccolpo anche a livello economico per il Barcellona che ha rinunciato sì ad uno stipendio a dir poco pesante, ma non ha potuto più sfruttare anche gli introiti legati alla vendita dei prodotti ufficiali, almeno quelli diciamo così legati al presente. Già perché il Barcellona, pur di incassare il più possibile dal merchandising sta ancora vendendo nel suo store oggetti legati al suo ex numero 10, attuale stella del Paris Saint-Germain. Una situazione curiosa e che la dice lunga sulle necessità dei blaugrana.

E i prezzi di questi prodotti sono in alcuni casi eccezionali. Basti pensare che una maglia autografata dall'argentino, della scorsa stagione è valutata 1.170 euro. Questo l'oggetto più prezioso in vendita, prima della fascia di capitano dell'argentino a 643,50 euro e altri oggetti iconici. Oltre a questi il merchandising fa anche affidamento su prodotti legati ad altre leggende, come la maglia della stagione 2013-14 autografata dalla stella argentina, Xavi Hernández e Andrés Iniesta. In questo caso il prezzo del capo schizza fino a 2.950 euro. Insomma Messi "continua a giocare e giovare" al Barcellona.