Il 2024 di Skriniar al PSG rischia di rovinare tutto: parigini pronti a cederlo dopo appena un anno Milan Skriniar potrebbe lasciare il PSG già a fine stagione dopo appena un anno. In Francia riferiscono come il club parigino non sia soddisfatto del difensore ex Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan Skriniar potrebbe lasciare il PSG dopo una sola stagione trascorsa in Francia. L'Equipe riferisce infatti che il club non sia soddisfatto del giocatore che da gennaio 2024 fino a metà marzo è stato vittima di un brutto infortunio alla caviglia. Da quel momento l'ex difensore dell'Inter ha giocato solo 2 partite in campionato di cui solo una da titolare contro il fanalino di coda Clermont. Luis Enrique l'ha lasciato in panchina anche nel doppio confronto di Champions League contro il Barcellona nonostante l'assenza di Marquinhos all'andata.

Il tecnico spagnolo gli ha infatti preferito il giovane Lucas Beraldo chiarendo così le attuali gerarchie nella difesa del PSG. E pensare che Skriniar fino a quel momento aveva giocato tutte le partite della fase a gironi di Champions da titolare senza essere mai sostituto. Fino a dicembre di fatto l'inizio della sua avventura a Parigi era stato del tutto positivo fino a quell'infortunio che l'ha fatto scivolare fuori dalle gerarchie del tecnico spagnolo. Da capire se si tratti di un trattamento preventivo nei suoi confronti in vista del finale di stagione o meno.

Skriniar festeggia con Mbappé.

Secondo il quotidiano francese il PSG si sarebbe già mosso in anticipo per trovare un altro difensore affidabile a cui affidare il pacchetto arretrato. Le ultime gare di questa annata potrebbero comunque essere decisive per Skriniar. con lui anche Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Ugarte, tutti pagati a peso d'oro a differenza sua, sono in dubbio per la prossima stagione. Da capire solo se Luis Enrique non abbia optato per un riposo e un recupero totale di Skriniar per averlo al 100% in occasione magari delle due semifinali di Champions e dell'eventuale finale. A quel punto il reintegro di Skriniar tra i titolari, recuperato al massimo della condizione, sarebbe determinante.

Skriniar aveva lasciato l'Italia e soprattutto l'Inter a gennaio 2023 a fine contratto. Il rinnovo con il club nerazzurro dopo 6 stagioni non è arrivato e tra tante polemiche il difensore ha saltato tutto il finale della scorsa stagione rientrando solo per le ultime due gare contro Torino e Manchester City. Un addio pesante per l'Inter che ha perso un leader ma anche un giocatore dal quale ricavare un'importante cifra dalla cessione. Il trasferimento a parametro al PSG è stata invece una mazzata per i nerazzurri. L'estate prossima però Skriniar potrebbe essere nuovamente protagonista del mercato.