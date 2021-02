Igli Tare stava passeggiando nei pressi della sua residenza all'Olgiata, dove vive da tempo assieme alla famiglia. Pochi passi per prendere una boccata d'aria e rilassarsi un po': mai avrebbe immaginato che quel gesto, quella situazione abituale si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di grave. Il dirigente dei biancocelesti era in compagni dei suoi cani (che conduceva regolarmente al guinzaglio) quando un pitbull, sfuggito al padrone, ha tentato di aggredirlo.

L'intervento della vigilanza è riuscito solo a limitare i danni, come si apprende da un comunicato del Consorzio, ma il direttore sportivo della Lazio ha perso un cane (ucciso dal pitbull) mentre l'altro è rimasto ferito. I dettagli di quanto accaduto sono indicati nella nota dell'ente con riferimento anche a una notizia di denuncia fatta in seguito al grave episodio accaduto.

Spiace molto dover portare a Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri – si legge nella nota ufficiale del Consorzio -. Un cane di razza pitbull, dopo aver presumibilmente scavalcato la recinzione di una villa, ha aggredito un consorziato che passeggiava con i suoi due cani, regolarmente tenuti al guinzaglio, purtroppo uccidendo un barboncino e ferendo l’altro cane.

Nel rapporto redatto dagli agenti c'è la ricostruzione di quanto avvenuto e, al tempo stesso, cenno alle conseguenze legali legate all'episodio "a tutela dell’intera comunità gravemente turbata".