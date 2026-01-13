Icardi sbaglia due volte lo stesso rigore in tre minuti: il portiere non si fa ingannare da Maurito

Icardi sbaglia due volte rigori in tre minuti: il portiere avversario non si fa ingannare da Maurito e si tuffa sempre sullo stesso lato. Il Galatasaray vince in Coppa di Turchia per 2-1 sul Fethiyespor ma nel primo tempo il protagonista è l’attaccante argentino.

Il Gala ha vinto 2-1 e ha difeso il primo posto nel Gruppo A della Ziraat Türkiye Cup ma la gara resta segnata soprattutto dalla serata negativa di Icardi dal dischetto. L’attaccante argentino, infatti, si è visto respingere da Arda Akbulut due calci di rigore consecutivi nel corso del primo tempo, chiuso incredibilmente sullo 0-0.

Nel match disputato allo stadio di Fethiye, contro una formazione di Seconda Divisione, i giallorossi di Okan sono riusciti ad avere la meglio nella ripresa. Al 73’ è stato Abdülkerim Bardakcı a sbloccare il risultato con un colpo di testa su calcio piazzato battuto da Barış Alper Yılmaz. Lo stesso Barış Alper ha poi firmato il raddoppio all’81’, ancora di testa, indirizzando definitivamente l’incontro proprio su assist di Icardi.

Nel finale il Fethiyespor ha provato a riaprirla trovando la rete al 90’ con Uğur Ayhan, ma il gol è servito solo a rendere meno amara la sconfitta. Con questo successo il Galatasaray sale a quota 6 punti e resta al comando del girone, mentre nella prossima giornata affronterà l’İstanbulspor. Momento complicato, invece, per il Fethiyespor, ancora fermo a zero punti nel gruppo.

Icardi sbaglia due rigori in tre minuti: serata da dimenticare

Mauro Icardi si è sempre fatto conoscere per la sua freddezza in area di rigore ma non è mai stato un vero e proprio rigorista: con quello di stasera (va considerato uno solo) i penalty sbagliati sono 12 su 55 calciati. Una media non del tutto negativa per l'argentino ma i ‘veri' rigoristi si attestano su ben altre cifre.

Questa sera Maurito ha sbagliato il primo e poi ha cercato di beffare il portiere avversario ‘battezzando' ancora lo stesso angolo ma Arda Akbulut non è caduto nel suo tranello ed è riuscito a respingere per la seconda volta la conclusione dell'ex Inter e Sampdoria.

Alla fine del primo tempo, dopo il doppio errore, Icardi si è anche congratulato con il portiere avversario per le sue parate.