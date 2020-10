Sabato 17 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18, si giocherà il derby di Milano tra Milan e Inter. Partita sempre attesissima che quest'anno lo è ancora di più, perché dopo tante stagioni entrambe le squadre hanno grandi ambizioni. L'Inter punta apertamente allo scudetto, il Milan sogna il posto in Champions e spera di essere tra le primissime il più a lungo possibile. Il derby, si sa, è una partita che resta nelle pelle di tutti quelli che l'hanno vissuta. Così è anche per Mauro Icardi, che non ha lasciato l'ambiente interista in modo sereno, ma dell'Inter è stato il capitano e il simbolo per tante stagioni. E questo l'argentino non lo ha dimenticato.

Mauro Icardi in una stories di Instagram ha condiviso una sua foto che non lascia spazio a interpretazione in spagnolo ha scritto: "Siamo stati ciò che non si racconta, ma mai si dimentica". In quel post c'è una data, quella del 15 ottobre del 2017 giorno in cui Icardi realizzò una tripletta in un pazzo derby Inter-Milan, finito 3-2 per i nerazzurri. Sono passati tre anni quasi tutto è cambiato, anche di compagni dell'epoca all'Inter non ne sono rimasti molti. Ma l'argentino fa capire di avere sempre l'Inter nel cuore e farà il tifo per i suoi vecchi colori sabato. E anche la moglie Wanda Nara ha postato una foto dell'abitazione milanese. L'autunno spesso è sinonimo di nostalgia, così è stato anche per Icardi e Wanda Nara.

in foto: La stories di Icardi sul derby Inter–Milan.

Quello è stato il derby migliore di Icardi, che nelle stracittadine in totale ha realizzato cinque reti, tre in quel derby, e uno invece nei derby d'andata del 2016-2017 e del 2018-2019, quando sfruttò un errore del portiere rossonero Gigio Donnarumma. Lo scorso anno, nella prima stagione post-Icardi, l'Inter con Antonio Conte in panchina vinse il derby sia all'andata (1-0) che al ritorno (4-2). In entrambe le occasione segnò Lukaku, il successore dell'argentino.