Icardi accostato al Manchester United, tifosi impazziti: “Così ci stiamo distruggendo” Le ultime voci di mercato sul futuro dell’argentino fanno riferimento ai Red Devils e al Galatasaray. A Old Trafford c’è chi ha preso malissimo indiscrezioni del genere. Dopo aver fatto saltare l’ingaggio di Arnautovic e protestato per la trattativa con Rabiot adesso c’è il fuoco di sbarramento verso l’ex Inter.

Mauro Icardi in esubero al Psg, l’argentino dovrà trovare un’altra squadra.

A Parigi non c'è più spazio per Mauro Icardi. Il neo allenatore del Psg, Galtier, ha ribadito in conferenza stampa come per l'attaccante argentino sia proficuo andare altrove per rilanciarsi. Non è l'unico in esubero e costretto ad allenarsi a parte (con altri tecnici) rispetto al resto della rosa. L'ipotesi escatologica che possa addirittura finire nella squadra b che milita tra i dilettanti viene menzionata in Francia ma è difficile credere che l'ex Inter possa ridursi a questo.

La moglie/agente, Wanda Nara, per adesso ha escluso che il marito possa andare via dal club capitolino. Ha un contratto fino al 2024 e uno stipendio molto alto (circa 10 milioni netti a stagione): partirà solo – come chiarito dalla consorte – al netto di un indennizzo adeguato e di un contratto economicamente importante.

La trattativa dei Red Devils con la madre/agente di Rabiot della Juventus ha fatto discutere per le richieste economiche del calciatore.

Le ultime news di mercato in tempo reale sul futuro della punta sudamericana le ha rilanciate l'emittente TyC Sports che, oltre a parlare di un interesse del Galatasaray (che nei giorni scorsi ha ufficializzato gli arrivi di Mertens ex Napoli e Torreira ex Fiorentina) ha menzionato anche il Manchester United quale possibile destinazione per Maurito. A Old Trafford hanno provato a portare Alvaro Morata e rivolto lo sguardo perfino a Marko Arnautovic del Bologna

Il serbo, Rabiot della Juventus e lo stesso Icardi sono i nomi che hanno fatto storcere il naso ai tifosi dei Red Devils preoccupati sia dalla gestione del caso Cristiano Ronaldo (con lo spogliatoio in subbuglio, stanco per i suoi atteggiamenti da prima donna), sia dall'inizio di stagione durissimo sia dalle scelte di mercato.

Basta dare un'occhiata alla media dei commenti che i sostenitori si sono scambiati sui social network per toccare con mano quale sia stata la reazione dinanzi a certe trattative (anche solo ipotetiche). "Così ci stiamo autodistruggendo", è stata la riflessione più amara e comune ai tifosi più pessimisti. E se per Rabiot a sollevare le proteste hanno riguardato il suo rendimento altalenante e le richieste shock della madre agente (oltre 6 milioni di sterline di stagione), Arnautovic invece è stato ripudiato per i suoi atteggiamenti razzisti che risalgono al passato in Inghilterra tra Stoke City e West Ham.