Ibrahimovic svela il consiglio a Camarda: “Fallo e io ti faccio diventare ancora più famoso”

Zlatan Ibrahimovic garantisce su Francesco Camarda. Lo ha detto a più riprese e lo ha fatto anche in occasione del Festival dello Sport a Trento, dove lo svedese ha parlato dell'attuale attaccante del Lecce e del confronto con Pio Esposito. Ma ha anche parlato del consiglio che ha dato a Camarda, la scorsa stagione. Una dritta che gli servirà in tutta la sua carriera.

Ibra e il tag di Camarda

Ibrahimovic è stato protagonista del Festival dello Sport ed ha parlato anche di Camarda, raccontando un episodio di qualche tempo fa: "A lui ci tengo tanto. Lui una volta mi ha taggato in un messaggio, era del 2019, io non gli ho risposto, non per qualcosa, ma perché non vado molto sui social. L'ho visto un anno fa. Un giorno ho visto questo messaggio e gli ho chiesto perché non me l'avesse detto visto che si allenava con me. Lui rispose: ‘Perché ero un ragazzino'. Io gli ho detto: ‘Tu sei ancora un ragazzino‘".

"Camarda deve fare il suo percorso"

Poi con grande simpatia, da vero mattatore, lo svedese parlando di Camarda ha parlato dei consigli che gli ha dato, consigli che travalicano il campo di calcio: "Lui deve fare il suo percorso. Del suo primo gol in Serie A sono molto contento. Aspettavo che lo realizzasse già l'anno scorso. Io parlavo con lui e lo spingevo, gli dicevo: ‘devi fare gol'. Gli ho dato un consiglio: ‘mettiti solo davanti la porta, non fare, così posso postare e ti faccio diventare ancora più famoso'".

All'Italia manca il numero 9 da 30 gol

Infine Ibra, che è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, con cognizione ha parlato in senso filosofico più che tecnico dei bomber italiani: "Se guardiamo al calcio italiano, vediamo che il numero 9 è il profilo che manca. Serve un calciatore che faccia 20 o 30 gol all'anno". La Nazionale con Kean e Retegui ha trovato la quadra, dietro scalpitano Pio Esposito e Camarda. Il futuro sembra roseo.