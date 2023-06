Ibrahimovic-Milan, sarà addio a fine stagione: l’indizio nei preparativi della gara col Verona Il Milan si prepara a dire a separarsi da Zlatan Ibrahimovic in occasione dell’ultima partita di campionato contro il Verona.

A cura di Vito Lamorte

"God Bye Zlatan". Così il Milan si prepara a dire a separarsi da Zlatan Ibrahimovic in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Verona. Da diverse settimane si paventava questa ipotesi ma non c'erano mai state delle conferme in merito.

Una foto che arriva dai preparativi in vista dell'ultimo turno della Serie A 2022-2023 ha dato un altro indizio alla chiusura della storia d'amore tra il club meneghino e Ibracadabra: sui tabelloni a bordo campo compare la scritta "God Bye Zlatan" che lascia pochi dubbi sul suo significato.

Tre parole che possono aver almeno due interpretazioni: la prima come semplice ‘arrivederci' e la seconda come ‘ciao dio Zlatan', in pieno stile comunicativo dello svedese.

L'attaccante svedese decise di tornare a Milano per dare una mano alla sua ex squadra in difficoltà ed è riuscito a riportare il Diavolo ad un livello di competitività molto alto: da quando è tornato Zlatan è riuscito a ridare al Milan quella mentalità che sembrava aver perduto e nel ritorno allo Scudetto dopo undici anni c'è il suo zampino.

Ibrahimovic, però, non sembra avere intenzione di smettere. A quasi 42 anni e con solo 4 presenze all'attivo, a causa di tanti problemi fisici l'attaccante svedese conferma di volerci provare ancora parlando all'inserto ‘Stile' de La Gazzetta dello Sport : "Non sono uno che molla. Però ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da numero 1, giocare a calcio. Però non siamo ancora là, penso che ho ancora da dare. Se penso di smettere? Non credo, penso di continuare a giocare, ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba e le bombe esplodono".

Le scorse settimane si è parlato di un principio di accordo con il Monza in vista del prossimo anno ma Raffaele Palladino, che è stato confermato sulla panchina dei brianzoli anche per il prossimo anno, nell'ultima conferenza stampa dell'anno ha risposto così sulla questione: "Non abbiamo parlato di giocatori con Galliani, ne parleremo da lunedì mattina e inizieremo a programmare. Ibrahimovic? Zlatan è un campione, un grandissimo calciatore e tutti i grandi giocatori sono ben accetti. Valuteremo tutto, a 360 gradi. Per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio".