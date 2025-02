video suggerito

Ibrahimovic distrutto dallo stress del calciomercato: “Ho capito quanto fosse davvero forte Mino” Zlatan Ibrahimovic in occasione della presentazione di Santiago Gimenez si è soffermato sull’ultima sessione di mercato invernale in cui il Milan ha chiuso diversi affari all’ultimo: “Tutto davvero molto stressante… il tempo che passa e tu che sai che devi concludere entro la fine…” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciomercato del Milan si è concluso con i classici colpi dell'ultimo secondo che hanno fatto decollare i tifosi rossoneri oramai rassegnati ad una stagione che appare alquanto compromessa. Invece, agli arrivi annunciati in difesa di Walker e in attacco di Gimenez il Diavolo è stato assoluto protagonista con altre entrate a sorpresa, come l'ingaggio del portoghese Joao Felix e di Sottil, chiuso a una manciata di secondi dal gong. "Era tutto sotto controllo" ha spiegato Ibrahimovic nella conferenza di presentazione dell'ex Feyenoord "ma ho vissuto lo stress…" ha poi aggiunto, ricordando il suo ex storico procuratore, Raiola. "Ho capito quanto fosse davvero forte Mino".

Il mercato del Milan, Ibrahimovic: "Questa è la squadra che ci toglierà dai guai"

A scalfire la corazza di Zlatan Ibrahimovic non è mai facile ma ha potuto più la parte finale della sessione di calciomercato invernale che mille difensori a mettere in difficoltà l'ex bomber svedese che ha ammesso di aver patito la tensione di un momento che per lui è stato debutto assoluto come "boss" dei rossoneri, a gestire in prima persona le trattative. "Cinque giocatori sono partiti, cinque sono arrivati. Alla fine abbiamo fatto il mercato che volevamo e questa squadra sarà quella che ci toglierà dai guai, anche se al momento siamo gli unici ad aver vinto qualcosa".

Le trattative last minute: "Ho capito la vera forza di Mino Raiola"

Un pizzico d'orgoglio e di puntina velenosa, alla Zlatan direzione la Milano nerazzurra e la Juventus avversarie di Supercoppa ma anche le altre che al momento sono davanti al Milan in classifica. Che cambierà grazie al mercato: "Ieri è stata una giornata molto intensa ma sempre sotto controllo, siamo soddisfatti. E’ stato tutto molto interessante, con il countdown con un orario che va giù e tu sai che devi fare tutto il possibile entro il termine per concludere la trattativa. Affari all'ultimo come Galliani? Capita, dopo tutto ho lavorato col numero uno… Con il rispetto assoluto verso tutti gli altri, ho capito una cosa: quanto forte fosse Mino Raiola" ha concluso Ibra ricordando il suo storico procuratore scomparso nell'aprile 2022.

L'arrivo di Sottil e la partenza di Bennacer: "Uno stress totale"

Poi il pensiero va a quanto fatto, soprattutto negli ultimi istanti di trattative: "Sottil lo abbiamo chiuso solamente ad un minuto e mezzo dalla fine… uno stress totale" ha svelato riferendosi al giocatore prelevato in extremis dalla Fiorentina, così come la cessione improvvisa di Bennacer: "Ha chiesto lui di essere ceduto. Per me se un giocatore viene e ti dice questo significa che è già fuori dalla squadra. Lo abbiamo aiutato a cercare il meglio per lui".

La pressione su Gimenez: "A Rotterdam segnerà con la maglia del Milan"

infine il fiore all'occhiello degli ultimi arrivati, Gimenez che ha salutato il Feyenoord, formazione che il Milan però ritroverà ai playoff di Champions League per giocarsi l'accesso agli ottavi: "Lo abbiamo cercato da tempo, lo volevamo. E' uno che ha fame e queste cose o ce le hai o non ce le hai: troverà un Milan molto forte con tanti compagni pronti a fargli l'assist vincente. E contro il Feyenoord vinceremo e a Rotterdam Santiago farà gol con la maglia del Milan".