Il Milan ritrova finalmente Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero, fresco di convocazione e ritorno in Nazionale dopo 5 anni con la sua Svezia, è pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli. Il bomber ha svolto per intero l'allenamento con il gruppo ed è al servizio del tecnico del Milan. Difficile ipotizzare un suo utilizzo da titolare giovedì nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, ma è chiaro che l'emergenza in attacco dei rossoneri, costringe l'allenatore a dover rischiare qualcosa per difendere l'1-1 conquistato all'andata. L'attaccante del Milan potrebbe giocare uno spezzone di gara.

Ibrahimovic è reduce da un infortunio muscolare subito nel match contro la Roma all'Olimpico che l'ha costretto a diverse settimane di stop. Nel mezzo la partecipazione al Festival di Sanremo e le contemporanee terapie di recupero che l'hanno portato oggi, a tornare a disposizione di un Milan che senza di lui riesce davvero a fare ben poco. Una notizia non di poco conto per Pioli che dovrà valutare anche Leao, uscito acciaccato dopo la gara di campionato contro il Napoli e a Mandzukic che sta proseguendo nel recupero svolgendo un lavoro personalizzato.

Il Milan recupera anche Calabria e Romagnoli

Ibrahimovic torna a disposizione di Pioli dopo 18 giorni di recupero dall'infortunio all'adduttore sinistro. Più di due settimane in cui, dopo la vittoria contro la Roma all'Olimpico con lo svedese ancora in campo, il Milan ha faticato tanto a trovare la via del gol. Senza Ibra i rossoneri hanno pareggiato contro l'Udinese, perso contro il Napoli e pareggiato sul campo del Manchester United. Il risultato dell'Old Trafford però è stato quasi come una vittoria per Pioli che senza Ibrahimovic non vince in campionato dalla sfida contro il Verona dello scorso 7 marzo.

Dall'infermeria filtra inoltre ottimismo anche per le condizioni di Davide Calabria che potrebbe essere recuperato e pronto a tornare a disposizione di Pioli anche lui per la gara contro il Manchester United. In difesa il tecnico dei rossonero potrebbe lanciare anche Alessio Romagnoli che così come Ibra, si è allenato con il gruppo e rientra nel gruppo di giocatori che prenderanno parte all'importantissima sfida di giovedì contro i Red Devils.