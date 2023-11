Iago Aspas impazzisce contro l’arbitro: spacca il monitor del VAR dopo l’annullamento del rigore Iago Aspas in prede a un raptus nel finale di Celta Vigo-Siviglia. L’arbitro annulla la decisione di assegnare calcio di rigore alla sua squadra e il giocatore non ci vede più scagliandosi contro il monitor del VAR gettandolo per terra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Celta Vigo non va oltre il risultato di 1-1 in casa contro il Siviglia. Un punteggio che non consente alla squadra di casa di racimolare punti importanti per la salvezza restando ancora ferma al terzultimo posto. Contro gli ultimi vincitori dell'Europa League, il Celta ha però sperato davvero di centrare quei tre punti che in Liga mancano dallo scorso 1 settembre quando vinse 3-2 in casa dell'Almeria. L'arbitro del match però, il signor Alejandro Hernandez ha solo illuso i padroni di casa dato che a fine partita è successo di tutto.

Protagonista assoluto è stato Iago Aspas. L'attaccante aveva iniziato la partita da titolare prima di essere sostituito a 20 minuti dalla fine. A quel punto, il Celta era sulla buona strada per quella che sarebbe stata una vittoria fondamentale, ma Youssef En-Nesyri è uscito dalla panchina per pareggiare a sei minuti dalla fine. I padroni di casa pensavano di avere un'ultima occasione per conquistare i tre punti nei minuti di recupero quando il direttore di gara ha assegnato loro un rigore per un apparente fallo di Jesus Navas su Anastasios Douvikas.

Dopo un controllo del VAR però, Hernandez ha ribaltato la sua decisione, scatenando la furia del pubblico di casa e dei suoi giocatori. Aspas, ormai dalla panchina, non riesce a contenere la rabbia. Era rimasto in disparte e quando è stata annunciata la decisione, si è girato a terra e ha alzato le mani verso il pubblico mostrando forte disappunto. Ma non è finita qui. Aspas si è poi precipitato verso la zona dove è situato il monitor del VAR e a quel punto in prede a un raputs ha scaricato tutta la sua furia.

L'attaccante l'ha afferrato con entrambe le mani il monitor e lo ha gettato a terra prima di essere portato via da un membro dello staff tecnico del Celta. Dopo la partita, era ancora furioso quando gli è stato chiesto del suo sfogo. "La bilancia pende sempre dalla stessa parte – ha detto con forza – E oggi, quando avrebbe potuto essere a nostro favore, l'arbitro va al VAR a vederlo quando tutta la Spagna l'ha visto". Il terzultimo posto ora è solo l'amara realtà per la squadra di Rafa Benitez.