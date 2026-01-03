Iago Aspas ferma i suoi compagni di squadra, non devono tirare in porta: fa un gesto bellissimo

Un'immagine molto particolare è arrivata alla fine di Celta Vigo-Valencia, un gesto apparentemente inspiegabile che racchiude tutta l'essenza dello sport. A pochi minuti dalla fine Iago Aspas ha chiesto a grandi gesti di fermarsi a tutti i suoi compagni di squadra, invitandoli a non tirare più in porta fino al fischio finale: non è un segno di debolezza, anche perché erano in vantaggio per 4-1, ma una dimostrazione di grande rispetto nei confronti di un avversario in difficoltà.

Dopo il quarto gol del Celta Vigo Agirrezabala, portiere del Valencia, si è infortunato e l'allenatore ha mandato in porta Pepelu per gli ultimi minuti della gara perché aveva finito i cambi. Sarebbe stato inutile infierire e per questo lo spagnolo ha chiesto alla sua squadra di frenare e di far girare il pallone per far terminare il tempo.

Lo strano gesto di Iago Aspas

Tutti si sono alzati in piedi quando hanno capito il vero intento del capitano del Celta Vigo, giocatore dalla grande esperienza e idolo dei tifosi che da oggi hanno un motivo in più per ammirarlo. Il portiere del Valencia si è infortunato al 94′, quando mancavano solo tre minuti alla fine della partita e tutti i cambi erano finiti: al suo posto l'allenatore ha messo in porta il centrocampista Pepelu che nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore, una situazione di emergenza quando il risultato era ormai compromesso.

Non c'era nulla da perdere, nulla che potesse cambiare le cose, per questo Iago Aspas ha deciso di fare il gesto più semplice possibile. Ha chiesto a tutta la sua squadra di fermarsi, di non tirare in porta per approfittarsi della mancanza del portiere e di far girare il pallone fino al triplice fischio. Non ha voluto infierire e anche la panchina era dello stesso avviso, dato che l'allenatore aveva chiesto addirittura al quarto uomo di far finire la partita prima dello scadere dei minuti di recupero.