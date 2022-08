I video privati di Pavel Nedved in atteggiamenti intimi con tre donne diffusi sui social Un video di Pavel Nedved durante una festa in atteggiamenti intimi con alcune donne è diventato virale sui social, assieme ad altri filmati nei quali non è chiara l’identità del protagonista.

A cura di Marco Beltrami

Pavel Nedved, dopo aver rappresentato la Juventus in occasione dei sorteggi di Champions, è tornato a Torino per seguire allo Stadium la sfida contro la Roma. Solita routine per l'ex centrocampista Pallone d'Oro, che si è reso protagonista sugli spalti anche di un dialogo con il ct azzurro Mancini, colto dalle telecamere, incentrato su Bremer a giudicare dal labiale. Nella tarda serata di domenica, però, il nome dell'attuale vice presidente della società bianconera è diventato di tendenza sui social per una situazione che col calcio giocato non ha nulla a che fare. È infatti spuntato un video che mostra un Pavel Nedved inedito.

Nel contenuto, che in pochissimo tempo è diventato virale, si vede il dirigente della Juventus in atteggiamenti intimi con tre donne. In questo video, l'ex centrocampista all'interno di un locale con amici e amiche è alle prese con un balletto particolare. Nedved si lascia andare ad una sorta di trenino molto ravvicinato, disinibito, con tanto di palpeggiamenti. Risate e e grande relax, per un momento di festa che qualcuno ha registrato e poi diffuso.

Il tutto è stato caricato sui social, a distanza di circa 24 ore da Juventus-Roma, sebbene non ci siano certezze sulle tempistiche della festa. Nedved, d'altronde, da circa un paio d'anni è un uomo sentimentalmente libero. Stando alle notizie provenienti dalla Repubblica Ceca, si è separato ormai definitivamente da sua moglie. Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni sulla nuova vita sentimentale di Nedved con la popolare cantante e attrice Dara Rolins.

Quest'ultima ha pubblicato alcuni scatti della sua vacanza italiana di pochi giorni fa, in compagnia delle sue amiche ballerine. Il gruppo, molto unito ha anche fatto capolino allo stadio ospite di Nedved, in occasione della trasferta della Juventus a Marassi per il match contro la Sampdoria. In uno dei contenuti pubblicati sul profilo ufficiale della compagnia, viene raccontato il viaggio italiano, con tanto di alcune immagini di momenti condivisi con il dirigente per un evento. Non è chiaro se siano loro all'interno del video circolato in queste ore e se sia stato registrato proprio in occasione di questa visita.

Uno degli screen dei video attribuiti a Nedved

Quello del balletto non è l'unico video che nelle ultime ore ha fatto capolino sui social. Sono stati infatti diffusi anche altri due contenuti, attribuiti a Pavel Nedved nonostante non ci sia la certezza che si tratti di lui. In uno, registrato dall'interno di un locale, si vede un uomo di spalle che cammina barcollando. Sul punto di cadere più volte in strada, l'uomo con una folta capigliatura bionda e un abito si regge in piedi a fatica. Nell'altro, frontale e registrato nello stesso luogo, la stessa persona dalla chioma bionda cammina questa volta con la giacca in mano in direzione del locale.

Nonostante la diffusione quasi contemporanea dei tre contenuti, bisogna ribadire che al momento è impossibile stabilire la tempistica degli stessi e a quando risalgano. Quello che è certo è che in poche ore il nome della grande gloria bianconera è diventato virale e non per il pallone.