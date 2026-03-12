I tifosi del Tottenham chiedono il rimborso per l’umiliante 5-2 contro l’Atletico: “Una vergogna totale”

Il Tottenham di Igor Tudor è oramai in crisi totale. Dopo il terribile KO in Champions con l’umiliante 5-2 subito dall’Atletico, i tifosi hanno richiesto indietro i soldi dei biglietti. A nulla è valso il comunicato del club “tutti uniti per la fine della stagione” in cui ha posticipato le scadenze per i rinnovi degli abbonamenti.

Non c'è pace per il Tottenham, che sta vivendo una delle peggiori crisi degli ultimi anni. All'indomani dell'umiliazione in Champions League subita con il 5-2 contro l'Atletico Madrid, i tifosi sono insorti contro il club e hanno preteso il rimborso dei biglietti: "Una vergogna totale" hanno comunicato alla società che aveva appena cercato di porre rimedio offrendo ai propri abbonati ulteriore tempo prima di dare la scadenza ufficiale ai rinnovi per la stagione successiva che, solitamente, coincide con l'ultima gara di campionato, così da poter decidere se farlo oppure no anche in base ad una retrocessione che appare oramai inevitabile.

Il Tottenham prova a ricucire il rapporto con i tifosi: "Rinnovi posticipati, concentrati sulla squadra"

"Riconosciamo la gravità dell’attuale posizione in campionato della nostra squadra maschile". Così è iniziato il comunicato ufficiale che gli SPurs hanno diramato a favore dei propri tifosi più affezionati e gli abbonati "e, a seguito di discussioni con il nostro Fan Advisory Board e il Tottenham Hotspur Supporters’ Trust, possiamo confermare che la finestra di rinnovo per il 2026/27 rimarrà aperta per un periodo prolungato fino a domenica 7 giugno, per garantire ai tifosi la massima chiarezza sulla prossima stagione prima del rinnovo". Un atto "dovuto" al proprio pubblico di fronte alla concreta possibilità di retrocessione, uno spettro sempre più evidente davanti al quale "tutti nel club restano assolutamente fermi nel nostro impegno collettivo per migliorare la nostra posizione in Premier League e concludere la stagione in corso nel modo più forte possibile".

La risposta della tifoseria: "Rimborsateci lo spettacolo indegno di Atletico-Tottenham"

Una "mossa" disperata perché in risposta, proprio il Tottenham Hotspur Supporters' Trust, l'organizzazione indipendente e no-profit nata nel 2001 e gestita da tifosi per i tifosi, ha comunicato al club la richiesta precisa di risarcimento dopo lo spettacolo indegno cui ha dovuto assistere il pubblico che ha provato a supportare la squadra: "La prestazione e il risultato di stasera sono una vergogna totale. Sono sintomatici della pessima situazione attuale degli Spurs. Dalla finestra di mercato di gennaio alle nomine dirigenziali, dalla mancanza di leadership alla totale assenza di chiunque abbia un pedigree Spurs che possa influenzare queste decisioni. Dov'è il coraggio di fare?" continua il comunicato della tifoseria. "Dove sono gli echi di gloria? È necessaria un'azione d'urgenza, perché in questo momento stiamo camminando nel sonno verso l'orlo di un precipizio".

Il Tottenham di Tudor: mai così male in Premier dal lontano 1975

La situazione è oramai disperata: dopo il clamoroso KO in Champions League all'andata degli ottavi di finale, gli Spurs sono sedicesimi in classifica dopo una disastrosa serie di 11 partite senza vittorie. Anche l'avvento di Tudor non ha sanato la situazione, anzi, sembra averla addirittura peggiorata con i londinesi che non andavano così male dal lontano 1975. Ora, dopo aver perso cinque partite consecutive, sono a un solo punto dalla zona retrocessione e la prossima gara appare già proibitiva: in trasferta a Liverpool.