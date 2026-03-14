I tifosi del Siracusa fanno una ‘colletta’ per finanziare la trasferta di Latina: un gesto d’amore

Siracusa in crisi, i tifosi si mobilitano: colletta per finanziare la trasferta di Latina. Dopo la penalizzazione di sei punti nasce il comitato “Uniti per il Siracusa”: la raccolta fondi dei tifosi ha già pagato il viaggio della squadra per la gara in terra laziale.

Momento complicato per il Siracusa, colpito da una penalizzazione di sei punti per irregolarità legate al pagamento di stipendi e contributi fiscali e con il rischio di ulteriori sanzioni: in questo clima di incertezza, la squadra è chiamata a restare concentrata sul campo, a partire dalla trasferta contro il Latina.

Di fronte alle difficoltà del club, la tifoseria ha deciso di mobilitarsi concretamente: come riportato da diversi media locali, è nato il comitato “Uniti per il Siracusa”, un’iniziativa promossa dai sostenitori per offrire un aiuto diretto alla società e coinvolgere l’intera città.

Il gruppo ha lanciato una raccolta fondi aprendo un conto dedicato e invitando cittadini e appassionati a contribuire con donazioni volontarie. Il primo risultato è arrivato subito: grazie alle somme raccolte è stato possibile finanziare il viaggio aereo della squadra per la trasferta di Latina.

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I tifosi del Siracusa fanno una colletta e pagano la trasferta di Latina

Un gesto che testimonia la forte vicinanza dei tifosi alla squadra e allo staff guidato da Marco Turati. Nonostante le difficoltà societarie, la comunità siracusana continua infatti a stringersi attorno al club, attualmente al 18° posto in classifica con 24 punti dopo 31 giornate.

Il calendario, però, non lascia molto spazio agli errori. Dopo la sfida di Latina, il Siracusa tornerà al De Simone per affrontare il Picerno, attualmente sedicesimo, in un confronto diretto fondamentale per la lotta salvezza. Successivamente arriveranno le partite contro Team Altamura e Atalanta U23.

Tra gli appuntamenti più delicati c’è anche la trasferta sul campo del Foggia, ultimo nel girone C con 22 punti. Dopo il match interno contro la Cavese, il campionato degli azzurri si chiuderà infine a Trapani, contro una squadra che occupa il 19° posto dopo la penalizzazione di 20 punti. Un finale di stagione che si preannuncia decisivo per il futuro del club.