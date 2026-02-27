I tifosi del Fenerbahçe vandalizzano il settore ospiti del Nottingham: devastano i seggiolini

Maurizio Mariani ha avuto un bel da fare durante Nottingham Forest-Fenerbahçe a causa dei tifosi turchi che prima lo hanno costretto a sospendere la partita a pochi minuti dall'inizio, poi hanno completamente devastato i seggiolini del settore ospiti dopo la vittoria che ha portato comunque all'eliminazione dai playoff dell'Europa League. È l'immagine del City Ground al fischio finale della partita: decine di sedute sono state completamente divelte da una parte del pubblico in segno di ripicca, provocando ingenti danni all'impianto che dovranno essere ripagati dal club nei prossimi giorni.

Seggiolini distrutti dopo Nottingham-Fenerbahçe

L'immagine ha creato molto dispiacere tra i tifosi inglesi che si sono ritrovati davanti decine e decine di seggiolini completamente vandalizzati, rotti e in certi casi anche completamente staccati. È quello che hanno lasciato alcuni sostenitori del Fenerbahçe volati in Inghilterra per la partita di ritorno degli spareggi di Europa League, vinta dalla loro squadra che comunque non è riuscita a passare agli ottavi di finale vista la sconfitta per 3-0 all'andata. La rabbia è scoppiata già all'inizio dell'incontro: l'arbitro Mariani ha dovuto sospendere la gara dopo una manciata di minuti perché sono stati lanciati dei razzi e altri oggetti in campo, raccolti addirittura dagli stessi giocatori che hanno cercato di allontanarli.

Ma il peggio è arrivato alla fine, quando gli steward hanno scoperto lo stato in cui versava il settore ospiti. Le immagini hanno fatto il giro di tutti i social: i seggiolini erano divelti e sono pochi quelli rimasti integri in tutta la fetta di stadio riservata ai tifosi del Fenerbahçe, presi di mira da quelli del Nottingham che per tutta la partita gli hanno cantato dei cori di sfottò con tanto di confronto con gli acerrimi rivali del Galatasaray. Il danno è di grandi dimensioni e molti si sono indignati per questo tipo di comportamento che in molti stadi è severamente punito.