Come già accaduto nella semifinale tra Italia e Spagna, i calci di rigore potrebbero rivelarsi decisivi anche per assegnare la vittoria nella finale degli Europei che metterà di fronte gli azzurri e l'Inghilterra. I tiri dal dischetto sono stati benevoli nei confronti della squadra di Roberto Mancini contro le Furie Rosse di Luis Enrique, che hanno pagato l'errore decisivo di Alvaro Morata. Anche contro la nazionale di Gareth Southgate potrebbero non bastare né i tempi regolamentari né quelli supplementari a decidere la sfida, che si preannuncia davvero equilibrata, tra le due squadre che si sono rivelate le migliori del torneo. Il c.t. degli azzurri dovrebbe avere le idee abbastanza chiare riguardo gli eventuali cinque rigoristi, ma queste potrebbero essere scombinate dalle sostituzioni, necessarie in 120 minuti di gioco, come accaduto contro la Spagna.

In semifinale si sono presentati dal dischetto, nell'ordine, Manuel Locatelli, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e, per ultimo, Jorginho. Tre di questi cinque non sono partiti titolari, soltanto il difensore della Juventus e il centrocampista del Chelsea, rigorista designato della Nazionale, hanno calciato il penalty dopo ben due ore di partita. Al posto di Locatelli, Belotti e Bernardeschi, infatti, avrebbero dovuto calciare Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, i quali sono stati, però, sostituiti da Mancini prima dei penalty. Nel caso in cui questi dovessero essere necessari per decidere la finale, difficilmente tutti e tre saranno in campo.

I rigoristi dell'Italia in finale agli Europei

Le uniche certezze, dunque, sono rappresentate da Bonucci e Jorginho, che calcerebbe ancora il quinto e ultimo rigore della serie. Un'altra scelta che è possibile ipotizzare riguarda l'accantonamento di Locatelli dal dischetto. Il suo posto, se dovesse essere in campo, sarebbe preso da Domenico Berardi, la cui esclusione dai cinque scelti contro la Spagna aveva destato molta sorpresa.

Dunque, dovendo attenerci alla formazione che andrà in campo dall'inizio contro la Spagna, le cinque scelte di Mancini dovrebbero essere Insigne, Immobile, Bonucci, Chiesa e Jorginho. Se dovessero essere in campo al posto dei sopracitati, invece, è verosimile pensare che possa toccare al Gallo Belotti e a Bernardeschi, che bene hanno calciato i loro penalty contro la Spagna. Locatelli, come scritto sopra, potrebbe cedere il posto a Berardi, mentre non sono completamente da accantonare le candidature di Nicolò Barella e Marco Verratti, i quali, però, difficilmente resterebbero in campo fino al 120′.

I rigoristi dell'Inghilterra

A differenza dell'Italia, l'Inghilterra non è mai arrivata ai calci di rigore durante questa competizione. Comunque, un calciatore inglese si è presentato dal dischetto durante la semifinale contro la Danimarca. Si tratta di Harry Kane, che ha fallito il penalty contro Kasper Schmeichel, segnando poi sulla ribattuta. Il centravanti del Tottenham sarà comunque ancora la prima scelta di Southgate. Tra i probabili titolari scelti dal c.t. inglese, un altro certo di calciare dovrebbe essere Raheem Sterling, mentre gli altri otto giocatori di movimento non hanno grande esperienza dal dischetto. In ogni caso, dovrebbe toccare a Mason Mount, Declan Rice e uno tra Kalvin Phillips e Bukayo Saka. In panchina, invece, la nazionale dei Tre Leoni ha almeno altri tre papabili rigoristi come Marcus Rashford, Jadon Sancho e Dominic Calvert-Lewin.