Il gol in rovesciata segnato a Gigi Buffon, sottolineato dalla standing ovation del pubblico di Torino. La doppietta nella finale di Champions League giocata (e vinta) a Cardiff nel 2017. Ironia della sorte, i ricordi più belli della carriera di Cristiano Ronaldo sono contro la Juventus. Quando sul canale Youtube di Livescore gli fanno la più classica domanda sulla rete che non dimenticherà o sul momento a cui tiene particolarmente le prime cose che gli vengono in mente sono episodi capitati quando giocava al Real Madrid.

Due dispiaceri a corredo di una stagione con più ombre che luci e forse l'ultima di CR7 in bianconero. Sembra quasi fatto apposta, che le coincidenze della sorte siano tali da aggiungere un altro tassello nel lungo addio del campione portoghese alla Serie A. In Italia era arrivato con il chiaro obiettivo di sollevare la Coppa ma, record personali a parte, s'è perso assieme alla squadra. Anzi, di memorabile – ma in negativo – resteranno il piazzamento posticcio in barriera e quella postura molto goffa che ha fatto discutere e ha provocato la rete del Porto su punizione.

Ma quell'evento CR7 lo ha rimosso dalla memoria in fretta. È come se non fosse mai accaduto. E così, spulciando nel baule dei ricordi, sceglie un paio di partite da menzionare. Di quelle che, quando ci pensa, ancora gli brillano gli occhi. "C'è sicuramente quella contro la Spagna ai Mondiali di Russia 2018. Poi ricordo le finali di Champions vinte, come quella del 2017 contro la Juventus… quando riuscii a segnare una doppietta".

Quanto al gol preferito e anche più bello, non ci sono dubbi. È anche questa volta la prodezza che gli sovviene è da avversario della Juventus. Dei 777 gol segnati nel corso della lunga esperienza di bomber e stella del calcio da cinque Palloni d'Oro ce n'è sempre uno in cima ai pensieri. "Mi spiace – aggiunge Ronaldo – ma devo citare ancora un dispiacere dato alla mia Juve quando giocavo nel Real Madrid… è la rovesciata nei quarti di Champions League nel 2018. La feci contro il mio grande amico Gigi Buffon".