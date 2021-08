I premi di Messi al PSG pagati in fan token: cosa sono le criptomonete e il valore dell’operazione Il Paris Saint Germain pagherà in fan token parte dei premi stabiliti nel contratto di Leo Messi. Una novità assoluta nel mondo del calcio che è stata confermata sia dal club francese che da Socios.com, che da qualche settimana è diventata sponsor anche dell’Inter. Che cosa sono le criptovalute e come si stanno inserendo nel mondo del calcio.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi al Paris Saint-Germain è l'operazione di mercato dell'estate 2021 e resterà nella storia anche perché è la prima che comprende premi in "fan token". Il fuoriclasse argentino ha firmato col club francese un contratto di due anni di accordo, con l'opzione per un terzo, e uno stipendio stimato sui 35 milioni netti ma la novità è che alla Pulce sono state assegnate delle "azioni virtuali" come riconoscimento aggiuntivo all'ingaggio. Una vera e propria novità per le operazioni di mercato. Il bonus in fan token che il PSG ha attribuito al fuoriclasse argentino tramite la piattaforma Socios.com, che da qualche settimana è diventata sponsor anche dell'Inter, è stimato a intorno ai 5 milioni di euro.

Aver messo sul tavolo un ingente pacchetto di fan token $PSG a Leo Messi dovrebbe servire a legare il calciatore al suo nuovo pubblico e aprire nuove fette di mercato. Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: "Abbracciare completamente Socios.com e $PSG Fan Tokens si è dimostrato un enorme successo per il Club. Siamo stati in grado di coinvolgere un nuovo pubblico globale, creando un significativo flusso di entrate digitali".

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha espresso così il suo punto di vista sull'operazione: “Il Paris Saint-Germain sta raccogliendo i frutti del suo approccio audace e credo che questo potrebbe essere l’inizio di una nuova tendenza in cui i fan token e Socios.com giocano un ruolo sempre più importante nello sport ai più alti livelli.”

Cosa sono i fan token?

I fan token sono una forma di criptovaluta che consente ai tifosi di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il club. Utilizzando un'app possono acquistare biglietti per un determinato posto nello stadio e per un certo numero di stagioni, oppure avere accesso ai servizi di ospitalità, sale Vip, attività che coinvolgono tifosi e atleti, eventi speciali, sondaggi per decidere iniziative del club. Il PSG ha chiesto ai supporter di dire la loro sui premi di fine stagione e alcuni fan hanno persino ricevuto videochiamate dai giocatori della prima squadra tramite l'app.

Ogni token ha un valore che può variare e essere incassato: il Barcellona, ad esempio, al suo ingresso sul mercato guadagnò 1,3 milioni di euro nel giro di mezzora mentre il PSG, dopo lo slancio del 2020 e il crollo nel primo trimestre del 2021, ha subito un aumento incredibile dopo l'annuncio dell'arrivo di Lionel Messi e questo giovedì i suoi fan token sono stati acquistati per circa 35 euro.

Come altri criptovalute, i fan token basati su blockchain possono essere acquistati e venduti in un mercato dedicato. Un modo per coinvolgere di più i tifosi in tante squadre e oltre al PSG questa strada è stata già intrapresa dal Barcelona, dal Milan, dall'Inter, dall'Arsenal, dall'Aston Villa e dalla nazionale del Portogallo.