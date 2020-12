Luis Muriel è davvero devastante. L'attaccante dell'Atalanta ha segnato il gol del 3-1 della Dea sulla Roma a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Pessina dalla panchina gli ha gridato: "Ma chi sei Leao?" riferendosi alla velocissima rete dell'attaccante del Milan oggi contro il Sassuolo (6 secondi). Ma la grandezza del colombiano non sta tanto sul gol messo a segno in modo rapido contro la Roma, quanto per i numeri stabiliti da subentrato. Sempre decisivo quando inizia la partita dalla panchina, meno quando invece Gasperini lo fa partire nell'11 titolare.

Quello ai giallorossi è infatti il diciottesimo gol di Muriel entrando dalla panchina. In Serie A, l'attaccante colombiano ha agganciato al quarto posto Cruz, Vucinic, Iaquinta e Montella in questa particolare classifica comandata da Alessandro Matri con 25 marcature. Numeri assolutamente incredibili per questo giocatore che è l'autentico asso nella manica di Gasperini quando la situazione comincia a mettersi male. Un vero e proprio fenomeno.

Muriel ancora decisivo da subentrato

Il 18esimo gol da subentrato di Luis Muriel arriva nella notte in cui l'Atalanta, dopo l'incubo del vantaggio della Roma con Dzeko, è riuscita a rimontare una partita incredibile grazie alla rete del colombiano. In pochissimi secondi ha messo a segno il gol del 3-1 prima che arrivasse poi anche la quarta marcatura di Ilicic. In Serie A, quest'anno, Muriel ha messo a segno 5 gol e 3 assist e si conferma uno dei giocatori migliori da subentrato per Gasperini.

Sono 18 in totale da subentrato le reti del colombiano con la maglia dell'Atalanta agganciando in una speciale classifica Cruz, Vucinic, Iaquinta e Montella che si erano distinti in questa particolare categoria. Ma la strada per raggiungere bomber Matri con 25 marcature è ancora lunga, ma continuando così, il colombiano siamo certi che potrà registrare numeri ancor più sorprendenti.