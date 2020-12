Prima e dopo Ilicic. Può essere riassunta così Atalanta-Roma, partita dai due volti che termina con il roboante successo dei nerazzurri per 4-1. I primi 45 minuti si chiudono con la Roma avanti nel punteggio e fino a quel momento capace di contenere con relative difficoltà le offensive degli orobici. L'ingresso in campo dello sloveno ad inizio ripresa stravolge completamente gli equilibri dell'incontro e consente all'Atalanta di tornare al suo massimo splendore: nel giro di poco meno di mezzora la Dea ne fa quattro ad una Roma che cade rumorosamente s'interroga sul suo reale valore.

Eppure nei primi minuti il piano partita della Roma viene applicato in maniera chirurgica, con estrema perfezione. Tre giri di lancette e i giallorossi sono in vantaggio: Mkhitaryan va via sulla sinistra e trova Dzeko al centro, colpevolmente libero di colpire nonostante la folta presenza di difensori in maglia grigia in are di rigore. Il risultato consente a Fonseca di sfruttare nel migliore dei modi il copione preparato, con la possibilità di approfittare degli spazi lasciati dalla Dea per dare sfogo alle ripartenze orchestrate da Mkhitaryan e Pedro. L'Atalanta rischia subito il colpo del ko, con un pallonetto di Spinazzola su Gollini in uscita che si spegne sul palo, ma con il passare dei minuti trova un buon assetto in campo e comincia ad alzare il baricentro, aumentando la pressione sulla Roma, inefficace nei tentativi di contropiede.

Le occasioni migliori fino all'intervallo saranno tutte di marca orobica, ma la vera svolta dell'incontro avviene a cavallo tra primo e secondo tempo, quando Gasperini decide di mandare in campo Josip Ilicic. Lo sloveno impiega qualche minuto per carburare, poi sale in cattedra e capovolge completamente la partita. Al 59′ trova il corridoio giusto per Zapata, con il colombiano che trafigge Mirante e si sblocca dopo un lungo digiuno. Dieci minuti più tardi lo sloveno ispira anche il raddoppio, trovando il solito inserimento di Gosens per la rete che ribalta il risultato. Ma non è finita qui: passano due minuti e Muriel va subito in gol dopo essere entrato da pochi secondi, superando Mirante in uscita con una finta d'alta scuola. Il poker a suggellare il trionfo della Dea lo firmerà proprio lui, Josip Ilicic, l'uomo da copertina tornato ai massimi livelli dopo un 2020 con momenti di profonda difficoltà.