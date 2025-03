video suggerito

I giocatori dell'Internacional lasciano il campo contro il Torino alla Viareggio Cup: cosa è successo Un giocatore dell'Internacional avrebbe subito insulti razzisti durante la partita contro il Torino alla Viareggio Cup: cosa è successo e perché i brasiliani hanno lasciato il campo.

A cura di Ada Cotugno

Un bruttissimo episodio è accaduto alla Viareggio Cup durante la partita degli ottavi di finale fra Torino e Internacional: verso la fine del primo tempo i giocatori del club brasiliano hanno abbandonato il campo su invito dell'allenatore dopo il cartellino rosso di Kaua che ha colpito Conzato alla schiena con un pugno con la palla lontana. Secondo la ricostruzione dell'arbitro un giocatore granata avrebbe offeso l'avversario con insulti razzisti, facendo quindi scattare il caos in campo.

L'allenatore dei sudamericani ha richiamato tutta la sua squadra prima della fine del primo tempo esortandoli a rientrare negli spogliatoi in segno di protesta. Un gesto forte, che ha lasciato spiazzato il Torino che è rimasto in campo. Dopo circa 10 minuti l'Internacional non è risalito dagli spogliatoi e per questo la gara è stata definitivamente sospesa con la vittoria a tavolino per 3-0 assegnata agli italiani.

Insulti razzisti fra Torino e Internacional

Il caso è scoppiato poco prima dell'intervallo, quando il difensore Kaua è stato espulso per aver colpito un avversario scatenando il putiferio. L'allenatore dell'Internacional ha esortato i suoi ragazzi a lasciare il campo tra mille polemiche e sul terreno di gioco è rimasto soltanto il Torino, la terna arbitrale e qualche dirigente brasiliano che cercava di spiegare l'accaduto. I sudamericani infatti hanno denunciato insulti razzisti ai danni di un loro giocatore, pronunciati da uno dei granata proprio contro Kaua che ha poi reagito con un brutto fallo dopo essere stato chiamato "scimmia".

Attraverso una nota ufficiale la Viareggio Cup ha spiegato tutto l'accaduto: i brasiliani hanno lasciato il campo inseguito all'epiteto di natura razzista, rientrando negli spogliatoi in segno di protesta e fermamente convinti a non riprendere la partita. Dopo dieci minuti, secondo il regolamento, l'arbitro ha sospeso definitivamente l'incontro assegnando al Torino la vittoria per 3-0 a tavolino."Non abbiamo preso posizione perché non abbiamo sentito l'espressione pronunciata – ha spiegato l’addetto stampa del torneo – e laddove ci fosse stata, visto che il Torneo di Viareggio condanna non a parole ma con i fatti sempre ogni espressione di razzismo, ne avremmo preso le distanze: la terna arbitrale non ha sentito nulla".