video suggerito

I giocatori del Taranto dichiarano lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero: “Senza stipendi, lunedì non giocheremo” I giocatori del Taranto, squadra che milita nel girone C di Serie C, dichiarano lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero: “Senza stipendi, lunedì non giocheremo” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Taranto sta vivendo una stagione d'inferno, e le difficoltà maggiori non riguardano il campo. La società è inadempiente sul fronte economico e i calciatori, con l'aiuto dell'AIC, hanno dichiarato lo stato di agitazione, e si sono anche dichiarati pronti allo sciopero in occasione della gara di lunedì 27 gennaio sul campo del Team Altamura se non verranno saldate tutte le pendenze del caso.

I giocatori hanno segnalato il mancato pagamento degli stipendi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, oltre alla mancata erogazione delle indennità per l’alloggio e delle ritenute IRPEF e previdenziali: dopo la formale messa in mora della società, i calciatori del Taranto dichiarano lo stato di agitazione e annunciano lo sciopero per la prossima partita se la situazione non si rivolverà nel giro di poche ore. Nonostante queste difficoltà, la squadra ha continuato ad allenarsi e giocare in condizioni di autorganizzazione, dimostrando rispetto verso la città e i tifosi.

Taranto, dichiarato lo stato di agitazione: la nota AIC

Questa la nota dell'AIC sulla situazione del Taranto.

L’AIC e i calciatori professionisti firmatari della presente comunicazione, attualmente tesserati per il Taranto Football Club 1927 S.r.l., denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. I calciatori interessati ancora oggi, nonostante formale messa in mora, non hanno ricevuto il pagamento delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, nonché le indennità contrattualmente previste a copertura delle spese di alloggio. Alla stessa maniera, a nessun calciatore risultano corrisposte le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali dovuti per le mensilità retributive scadute. Appare evidente, pertanto, come la società versi oggi in una situazione di totale incertezza economica, lasciando poche speranze sulla possibilità di proseguire il campionato fino al termine della stagione sportiva. Fino ad oggi l’intera rosa della Prima Squadra ha continuato ad allenarsi e a giocare con impegno e spirito di sacrificio, per rispetto verso la città e verso i tifosi e ciò nonostante ulteriori gravissime violazioni delle semplici regole di organizzazione sportiva, che costringono i calciatori ad allenarsi costantemente in regime di autorganizzazione. Le difficoltà ora evidenziate, purtroppo, stanno pregiudicando anche la serenità familiare di molti calciatori e rendono impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo dignitoso e consono alla categoria. Tale situazione ci amareggia, specie in considerazione delle gravi ripercussioni di carattere professionale, economico ed alimentare che vivono i lavoratori coinvolti, i quali risultano sprovvisti della loro fonte di sostentamento da oltre quattro mesi pur avendo reso, con la dovuta diligenza e professionalità, le proprie prestazioni professionali nel corso della stagione sportiva. Per tali motivi l’AIC e i calciatori professionisti firmatari della presente comunicazione tesserati con la società Taranto Football Club 1927 S.r.l., dichiarano lo stato di agitazione e preannunciano, sin d’ora, lo sciopero per la giornata di lunedì 27 gennaio 2025, auspicando che la Società, posto il preavviso di sciopero, adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute per tutte le mensilità ad oggi maturate entro la giornata di venerdì, in modo così da evitare l’esercizio del diritto di sciopero.