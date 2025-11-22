I dubbi sul rigore tolto alla Juve per il fallo su Vlahovic: “Una forzatura del protocollo”

Le polemiche del primo tempo di Fiorentina-Juventus ruotano tutte attorno al rigore assegnato ai bianconeri e poi revocato dall'arbitro dopo aver rivisto l'azione al VAR. È una decisione poco chiara destinata a far discutere: al 14′ Dusan Vlahovic entra in area di rigore, supera Pablo Mari con un bellissimo colpo di tacco e poi cade a terra dopo essere stato strattonato.

In realtà entrambi i giocatori hanno giocato di fisico tirandosi le magliette, ma ad avere la peggio è il serbo che viene steso. L'arbitro Doveri fischia immediatamente il rigore, ma poi viene richiamato al monitor e dopo una manciata di secondi cambia idea annunciando a tutto lo stadio che era stato Vlahovic a commettere il primo fallo.

L’azione del possibile rigore su Vlahovic

Il rigore tolto a Vlahovic fa discutere

Analizzando l'azione in diretta sembrava un chiaro calcio di rigore per la Juventus, causato dalla forte trattenuta di Pablo Mari sull'avversario. In diretta su DAZN anche l'ex arbitro Luca Marelli sembrava confermare la decisione di campo di Doveri: "Nella dinamica dell'azione si trattengono entrambi, sia Vlahovic che trattiene Pablo Mari ma anche Pablo Mari che si aggrappa. Considerando che Vlahovic aveva già saltato l'avversario direi che si tratta di una valutazione puramente di campo". Pochi secondi più tardi però il direttore di gara viene richiamato dal VAR al monitor per rivedere l'azione tra la sorpresa generale.

Vlahovic e Pablo Mari si trattengono a vicenda in area

Gli basta pochissimo per tornare in campo e annunciare a voce alta il suo verdetto: "A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus commette fallo". Contrariamente da quanto detto da Marelli quindi Doveri non solo rivede l'azione, ma cambia anche idea sull'assegnazione di rigore, togliendolo alla Juve. Un'interpretazione che non sembra coerente per il commentatore arbitrale di DAZN che resta perplesso: "È vero che c'è una doppia trattenuta, ma in queste circostanze si lascia la decisione di campo. Sostenere che la trattenuta di Vlahovic sia stata più intensa rispetto a quella di Pablo Mari è una forzatura dal punto di vista del protocollo. Il VAR ha avuto dubbi e ha lasciato l'ultima valutazione all'arbitro di campo".