Serie A
video suggerito
video suggerito

I dubbi sul rigore tolto alla Juve per il fallo su Vlahovic: “Una forzatura del protocollo”

A sorpresa Doveri va al VAR dopo aver fischiato un rigore alla Juve per fallo su Vlahovic: scoppiano le polemiche, l’interpretazione dell’arbitro non convince.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
39 CONDIVISIONI
Immagine

Le polemiche del primo tempo di Fiorentina-Juventus ruotano tutte attorno al rigore assegnato ai bianconeri e poi revocato dall'arbitro dopo aver rivisto l'azione al VAR. È una decisione poco chiara destinata a far discutere: al 14′ Dusan Vlahovic entra in area di rigore, supera Pablo Mari con un bellissimo colpo di tacco e poi cade a terra dopo essere stato strattonato.

In realtà entrambi i giocatori hanno giocato di fisico tirandosi le magliette, ma ad avere la peggio è il serbo  che viene steso. L'arbitro Doveri fischia immediatamente il rigore, ma poi viene richiamato al monitor e dopo una manciata di secondi cambia idea annunciando a tutto lo stadio che era stato Vlahovic a commettere il primo fallo.

L’azione del possibile rigore su Vlahovic
L’azione del possibile rigore su Vlahovic

Il rigore tolto a Vlahovic fa discutere

Analizzando l'azione in diretta sembrava un chiaro calcio di rigore per la Juventus, causato dalla forte trattenuta di Pablo Mari sull'avversario. In diretta su DAZN anche l'ex arbitro Luca Marelli sembrava confermare la decisione di campo di Doveri: "Nella dinamica dell'azione si trattengono entrambi, sia Vlahovic che trattiene Pablo Mari ma anche Pablo Mari che si aggrappa. Considerando che Vlahovic aveva già saltato l'avversario direi che si tratta di una valutazione puramente di campo". Pochi secondi più tardi però il direttore di gara viene richiamato dal VAR al monitor per rivedere l'azione tra la sorpresa generale.

Leggi anche
L'arbitro Doveri sospende per alcuni minuti Fiorentina-Juventus: cosa è successo al Franchi
Vlahovic e Pablo Mari si trattengono a vicenda in area
Vlahovic e Pablo Mari si trattengono a vicenda in area

Gli basta pochissimo per tornare in campo e annunciare a voce alta il suo verdetto: "A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus commette fallo". Contrariamente da quanto detto da Marelli quindi Doveri non solo rivede l'azione, ma cambia anche idea sull'assegnazione di rigore, togliendolo alla Juve. Un'interpretazione che non sembra coerente per il commentatore arbitrale di DAZN che resta perplesso: "È vero che c'è una doppia trattenuta, ma in queste circostanze si lascia la decisione di campo. Sostenere che la trattenuta di Vlahovic sia stata più intensa rispetto a quella di Pablo Mari è una forzatura dal punto di vista del protocollo. Il VAR ha avuto dubbi e ha lasciato l'ultima valutazione all'arbitro di campo".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Fiorentina
Juventus
39 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Il Napoli sfida l'Atalanta di Palladino (1-0): Neres fa esplodere il Maradona
Prima Kostic e poi Mandragora, finisce 1-1 tra Fiorentina e Juve: per Spalletti è il terzo pareggio
Chivu e il derby col Milan da vincere ad ogni costo, ma in campo: "Non gioco al fantacalcio"
Allegri alla vigilia del derby: "In una notta fui obbligato a decidere se allenare Inter, Juve o Real"
Spalletti rivela la reazione dei giocatori della Juve negli spogliatoi: "Quel silenzio ha detto tanto"
L'arbitro Doveri sospende per alcuni minuti Fiorentina-Juventus: cosa è successo al Franchi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views