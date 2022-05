I convocati per Italia-Argentina diventano 23: tagliati in 7, non saranno neanche in panchina L’Italia torna in campo mercoledì sera per la Finalissima con l’Argentina. È la prima sfida di rilievo dopo il flop della mancata qualificazione ai Mondiali. Mancini ha ridotto la lista dei convocati per il match a 23 calciatori.

L’Italia di Mancini torna in campo mercoledì sera per la Finalissima contro l’Argentina di Messi.

La Finalissima contro l'Argentina a Wembley è polvere di stelle per l'Italia rimasta fuori dal Mondiale. In Qatar gli Azzurri non ci saranno, hanno fallito per la seconda volta di fila la qualificazione in Coppa del Mondo. La sfida contro i sudamericani ha il valore di una Supercoppa Intercontinentale per nazionali, la squadra di Mancini tornerà laddove un anno fa sollevò sotto il cielo di Londra il trofeo degli Europei.

Vincere e poi puntare i riflettori sulla Nations League scandirà l'ennesima rifondazione dopo la fine dell'esperienza Ventura. "Sarà la gara che concluderà un ciclo – ha ammesso il commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia -. Questo non significa che andranno via 15 o 20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro".

Quale Italia si vedrà contro l'Albiceleste? Per Chiellini si tratta del match di addio: dopo aver salutato la Juventus e la Serie A, il capitano bianconero giocherà l'ultima partita anche con gli Azzurri. Proverà a farlo portando a casa un successo che metterà nel baule dei ricordi. Eccezion fatta per Scamacca e Cragno, ci saranno la maggior dei protagonisti che sconfissero l'Inghilterra in finale ai rigori. Mancheranno però Immobile, Chiesa, Berardi e Toloi (tutti infortunati).

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, dinanzi all’ennesima rifondazione dell’Italia dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali.

La lista dei convocati dell'Italia per la Finalissima con l'Argentina

Sono 23 i calciatori inseriti nella lista dei convocati, il ct ha dato un taglio ulteriore nell'immediata vigilia della partenza. Pellegrini, Gollini, Gnonto, Tonali, Frattesi, Lazzari e l’infortunato Sirigu ci saranno ma solo in tribuna. Si gioca mercoledì sera, alle 20.45. L'Italia avrà di nuovo tutti gli occhi puntati addosso e Messi di fronte a sé.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Emerson Palmieri (Lione), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).