I compagni di Pogba furiosi: il Manchester ha offerto al francese cifre folli per il rinnovo 

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester United è fuori da ogni obiettivo stagionale e si appresta a concludere l'attuale stagione con un ulteriore ridimensionamento sulle aspettative di club, giocatori e tifosi. Una desolante cornice di ciò che era solo qualche anno fa uno delle società più prestigiose e vincenti e che adesso si deve accontentare dei margini della ribalta malgrado i campioni che annovera in rosa. Tra questi spicca Paul Pogba, il centrocampista francese tra i più chiacchierati e discussi per una discontinuità oramai diventata abituale e per dichiarazioni che hanno spesso indispettito l'ambiente, già scosso dalla mancanza di successi.

Adesso il nome del campione del mondo è tornato alla ribalta per un altro giro di notizie che riguarderebbero le cifre offerte dal Manchester United per non lasciare la Premier e investire il proprio futuro ancora una volta ad Old Trafford. Malgrado le evidenti frizioni passate e presenti, le voci di addii più o meno annunciati o minacciati, sembrerebbe una linea condivisa sedersi ugualmente ad un tavolo e ridiscutere il rinnovo. Facendo nuovamente innervosire tutti, anche gli stessi compagni di squadra.

I tabloid inglesi avrebbero infatti già rivelato di cosa si tratti: secondo il Sun i vertici societari dei Red Devils avrebbero presentato un'offerta da 400.000 sterline a settimana (circa 500 mila euro), con un ulteriore bonus di altre 100.000 sterline. Secondo il Mirror, al 29enne è stato offerto uno stipendio ancora superiore: 500.000 sterline (600mila euro) a settimana per rimanere allo United. Una cifra che renderebbe il centrocampista francese il giocatore più pagato della Premier League, con un ingaggio annuale superiore ai 30 milioni di euro.

Se Pogba dovesse accettare tali accordi vedrebbe in pratica raddoppiato il suo attuale stipendio. Oggi ha un ingaggio di poco inferiore ai 350mila euro a settimana e con i nuovi termini supererebbe Cristiano Ronaldo (che guadagna 540mila euro a settimana), David de Gea (450mila euro a settimana), Jadon Sancho e Raphael Varane (entrambi 360 mila euro a settimana). Secondo numerose indiscrezioni la proposta ricevuta dal centrocampista francese avrebbe mandato su tutte le furie alcuni dei suoi attuali compagni di squadra. Soprattutto davanti all'evidenza di un Pogba che non gioca più da titolare e che è in costante confronto con la società. Un fastidio diffuso che sempre secondo la stampa inglese, che potrebbe arrivare ad un vero e proprio "ammutinamento" contro la società se Pogba dovesse accettare l'offerta e rimanere a Manchester a quelle cifre.