I carabinieri ritirano la patente a Davide Calabria: fermato alla guida con lo smartphone

Davide Calabria sta cercando una nuova squadra dalla quale ripartire dopo l'addio al Bologna, ma la sua estate gli ha regalato un risvolto poco piacevole: il difensore si è visto ritirare la patente dai carabinieri della Compagnia di Salò che lo hanno beccato mentre utilizzava il suo smartphone alla guida. L'ex giocatore del Milan è stato sanzionato dalle forze dell'ordine che lo hanno anche multato per aver infranto il Codice della Strada mentre circolava nel centro di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia.

Patente sospesa per Calabria

Per il momento la carriera del giocatore sembra essere rimasta in sospeso e dopo aver vinto la Coppa Italia con il Bologna contro il suo ex Milan è rimasto senza squadra. Da svincolato sta cercando il modo di rimettersi in gioco, ma l'estate gli ha regalato solo una brutta sorpresa fino a qui: Calabria è stato fermato dai carabinieri alla fine del mese di luglio mentre transitava in un paese in provincia di Brescia e gli è stata ritirata la patente, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Stava utilizzando il suo smartphone mentre era alla guida e per questo reato è prevista una multa da 250 a 1.000 euro e la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Il difensore cerca una nuova squadra

A 28 anni Calabria è svincolato dopo la fine della sua avventura con il Bologna. Si è chiusa la lunghissima parentesi con il Milan lo scorso gennaio ma con i rossoblù la storia è durata poco, tanto che oggi è sul mercato a parametro zero alla ricerca di un nuovo club dal quale ripartire: il futuro del giocatore è incerto e l'unica pista convincente al momento sembra essere quella che lo porterebbe al Panathinaikos in Grecia, lontano dai riflettori del grande calcio europeo al quale è sempre stato abituato.