I calciatori britannici e svizzeri ora sono comunitari: cosa succede per il mercato in Serie A La FIGC ha deciso di rendere comunitari già per questa sessione di mercato giocatori britannici e svizzeri. Ecco cosa cambia.

A cura di Marco Beltrami

Novità importante nel calcio italiano. A seguito della richiesta della Lega Serie A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha introdotto una nuova norma che produce un cambiamento sostanziale anche in ottica mercato. I calciatori con cittadinanza britannica e svizzera saranno equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC recita nel dettaglio: "Nella riunione del 24 luglio 2023, vista la richiesta perpetua dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; ritenuta condivisibile la proposta, visto il comunicato ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023, visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023 come di seguito riportato. G) I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024″.

Come cambiano dunque le cose dopo questa novità sui giocatori britannici e svizzeri comunitari. Innanzitutto bisogna chiarire che per calciatori extracomunitari s’intendono tutti quelli provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. E che quindi non abbiano il passaporto di una di queste nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Irlanda, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, San Marino e Città del Vaticano.

La normativa prevede che le squadre di Serie siano divise in tre gruppi, ovvero quelle che alla fine della stagione scorsa avevano più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo, quelle che ne avevano due, quelle che ne avevamo meno di due.

Le squadre con più di due giocatori extracomunitari ingaggiati a titolo definitivo alla fine del 2022/2023 possono prenderne nella successiva un massimo di altri due provenienti dall'estero (se ne possono acquistare un numero illimitato di extra-Ue provenienti da altre squadre italiane). Tutto a patto però che: uno abbia presenziato anche in panchina in almeno 5 partite di una delle sue nazionali di categoria o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno; l’altro senza vincoli legati alle presenze in nazionale ma con l’obbligo di essere tesseratoal posto di un altro extracomunitario in uscita.

Le squadre invece con due giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono acquistarne altri due con condizioni simili a quelle citate L'unica variazione però è che per l’extracomunitario “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale.

Sow svizzero nel mirino della Lazio

Le squadre con 0 o 1 giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono acquistare tanti extracomunitari quanti ne servono per arrivare al numero massimo di tre

Nello specifico possiamo fare alcuni esempi per capire come cambieranno le cose per le società italiane in questo momento. Il Milan ha acquistato in questa sessione l’inglese Loftus-Cheek che con il vecchio status avrebbe occupato uno slot da extra-comunitario (senza nazionale). Ora anche il centrocampista è comunitario e quindi si libera un posto. Un altro caso è quello dello svizzero Djibril Sow, destinato a diventare il prossimo neoacquisto della Lazio. Anche in questa situazione con la nuova norma, il calciatore sarà considerato comunitario e quindi slot liberi.