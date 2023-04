I calciatori argentini chiamano Retegui per giocare con l’Italia: “Sì, ho parlato con qualcuno” I giocatori argentini con passaporto italiano si rivolgono a Retegui per attirare le attenzioni di Roberto Mancini.

A cura di Ada Cotugno

Dopo Mateo Retegui l'Italia potrebbe accogliere nuovi oriundi. Roberto Mancini ha aperto alla possibilità di convocare nuovi talenti provenienti dall'Argentina ma con passaporto italiano per colmare le carenze della Nazionale e avviare un nuovo ciclo.

L'impatto dell'attaccante del Tigre è stato ottimo: nonostante il grande scetticismo che ha accompagnato il suo esordio è riuscito a segnare due gol nelle sue prime due partite in Azzurro, rispondendo esattamente alle esigenze di Mancini che si era ritrovato senza attaccanti per le ultime convocazioni.

Retegui ha segnato due gol in altrettanti match giocati con la Nazionale.

L'esperimento è andato benissimo e per questo Mancini potrebbe continuare a percorrere la strada degli oriundi, sfruttando l'abbondanza di talento presente in Argentina. Sono tanti i giocatori con passaporto italiano che ambiscono a vestire la maglia dell'Italia, soprattutto perché la concorrenza per far parte della nazionale argentina è davvero folta e non tutti riescono ad avere un'occasione.

Retegui adesso può fungere da "infiltrato speciale" per aiutare Mancini a muoversi in un mondo fin qui inesplorato. La lista di convocabili è lunga e a Coverciano hanno già segnato qualche nome sul taccuino, anche se potrebbero presto presentarsi nuovi profili.

La porta spalancata dal numero 9 del Tigre attrae tanti giocatori dal doppio passaporto e alcuni lo hanno già contattato per mettere una buona parola con Mancini. Nel post partita della sfida contro il Lanus un giornalista di Tyc Sport è stato molto diretto: "Qualche compagno ti ha detto ‘Mateo ho il passaporto italiano, dì qualcosa a Roberto Mancini che se li sta portando via tutti'"?

Retegui però ha cercato di dribblare l'argomento mantenendo la riservatezza: "Ho parlato con qualcuno, non farò nomi ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l'opportunità giusta, oppure crearsela. Io sono molto contento di quello che sto vivendo".

Non ci sono grandi indizi su chi possa essere il prossimo oriundo a essere valutato dal commissario tecnico, ma solo la certezza che l'Italia fa gola a tutti e qualcuno ha provato a sfruttare la convocazione di Retegui per aprire una corsia preferenziale verso gli Azzurri.