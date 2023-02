I 15 minuti più brutti della carriera di Mbappé: sbaglia due rigori, un gol già fatto e s’infortuna Partita maledetta per Mbappé contro il Montpellier. Oltre a fallire due rigori in pochi minuti, l’attaccante si è infortunato facendo preoccupare il PSG in vista della sfida di Champions col Bayern.

A cura di Marco Beltrami

La partita peggiore della carriera di Mbappé? In tanti possono pensare alla finale degli ultimi Mondiali persa con la sua Francia contro l'Argentina. In quell'occasione però l'attaccante aveva comunque realizzato una tripletta, senza sbagliare praticamente nulla a livello individuale. Niente di paragonabile invece a quanto accaduto durante la sfida di Ligue 1 infrasettimanale tra il PSG e il Montpellier. La partita dell'attaccante è durata poco più di 20′ a causa di un infortunio che fa tremare ora la squadra di Galtier a pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Bayern.

Prima però era successo davvero di tutto al centravanti. Mbappé ha avuto sui piedi la grande chance di portare i suoi avanti all'8° minuto per un calcio di rigore concesso per un fallo di Christopher Jullien su Sergio Ramos (anche lui uscito per infortunio). L'ex Monaco si è portato sul dischetto ma si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario Lecomte. Dopo la parata il colpo di scena, con il riscontro della posizione non regolare dell'estremo difensore e la ripetizione del tentativo. Nuova chance dunque per Mbappé.

Anche questa volta però le cose sono andate malissimo. L'attaccante non ha trovato la via del gol, con la sfera che è finita sul palo con la complicità ancora del portiere del Montpellier. La sfera però è tornata sui piedi di Kylian che ha fallito una clamorosa occasione: con la porta spalancata il bomber ha spedito incredibilmente la palla alta sulla traversa tra l'incredulità di compagni e anche avversari. Espressione sconsolata di Mbappé che ha provato comunque a riscattarsi. Quando una serata nasce storta però resta tale, e infatti pochi minuti dopo ecco l'infortunio.

Dopo un contrasto con Leroy, l'attaccante è rimasto a terra dolorante. Inevitabile per lui il campo, con l'ingresso di Hugo Ekitike. Inizialmente si pensava ad un problema all'altezza del ginocchio destro, anche se al momento di uscire, Mbappé si è toccato ripetutamente la coscia sinistra. Grande apprensione in casa Paris Saint-Germain per un problema fisico da prendere in seria considerazione in virtù dell'andata della sfida di Champions contro il Bayern Monaco in programma il 14 febbraio. Le stelle non mancano nella formazione campione di Francia, ma fare a meno di un giocatore come Mbappé è sempre difficile.