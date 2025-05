video suggerito

Hummels racconta cos'è successo quando Juric allenava la Roma: "È stato brutale, mi ha buttato giù" Mats Hummels ha raccontato la sua personale esperienza alla Roma con Juric allenatore. Il difensore giallorosso, raccontandosi in un documentario ha spiegato: "Me ne sarei dovuto an dare altrimenti sarei esploso, ma poi è stato esonerato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Mats Hummels è sicuramente rinato con Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il difensore tedesco era arrivato a parametro zero in estate e si pensava che fin da subito potesse essere il faro della difesa giallorossa, ma così non è stato. Lui ed Hermoso avevo inizialmente da recuperare la condizione fisica ma quando dopo l'esonero di De Rossi è stato scelto come sostituto Ivan Juric si era capito subito che qualcosa fosse andato storto. Il tedesco era praticamente invisibile per l'allenatore croato che spesso si affidava ad altre risorse pur di non farlo giocare.

Emblematico l'esempio della partita di Europa League giocata a novembre contro Union SG quando Hummels rimase in panchina nonostante l'emergenza nel reparto arretrato. Juric preferì affidarsi a Cristante, Mancini e Angelino con due giocatori non nel loro ruolo. Di questo ed altro ha parlato il difensore tedesco nel corso di un documentario dedicato al suo ultimo anno di carriera. Una produzione firmata dalla ZDF, emittente nazionale tedesca, e da Tommi Schmitt, noto sceneggiatore e attore tedesco. "Era arrivato al punto di dovervene andare dalla Roma".

Hummels con Juric durante gli allenamenti della Roma.

Ma cos'è successo davvero? Hummels lo spiega in maniera molto chiara: "Se Juric non fosse stato esonerato dopo la partita contro il Bologna, probabilmente me ne sarei andato la settimana successiva – ha spiegato Hummels che ha poi proseguito il suo racconto -. Avrei rinunciato. Preferisco giocare male che non giocare affatto. Essere ridotto all'insignificanza da Juric… è stato brutale. Mi ha davvero abbattuto. Non è stato facile avere a che fare con lui". E poi il difensore ha ricordato un altro momento dell'esperienza alla Roma col tecnico croato.

Le parole di Juric che non sono piaciute a Hummels

"Per me era chiaro che se non ci fosse stato un cambio in panchina, avrei dovuto andarmene, perché altrimenti prima o poi sarei esploso – ha aggiunto -. Quello che mi ha dato fastidio è che, in una conferenza stampa, credo abbia detto qualcosa tipo: ‘Non guardo i curriculum o quello che ha fatto qualcuno'". E Hummels spiega: "Ma il mio pensiero era: Non stiamo giocando bene, la situazione non è buona, non stiamo ottenendo risultati. Come mai non provate almeno a farmi giocare?". Insomma, difficilmente potrà dimenticare ciò che è successo con Juric.