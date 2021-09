Hulk aspetta un figlio dalla sua ex nipote: diventerà papà per la quarta volta Hulk diventerà padre per la quarta volta. L’attaccante brasiliano, che nel corso della sua carriera ha giocato anche con lo Zenit e in Cina allo Shangai, si era sposato a marzo dello scorso anno con Camila, nipote della sua ex moglie. La coppia ha annunciato la lieta notizia attraverso un post su Instagram.

Una trama degna di Beautiful che ogni anno si arricchisce di nuovi dettagli. La vicenda che ha visto protagonista l'attaccante brasiliano Hulk non ha davvero nulla da invidiare a una soap opera. Il giocatore ex Porto, che nel corso della sua carriera ha anche giocato in Giappone, con lo Zenit e in Cina con lo Shangai, oggi ha annunciato sul suo account Instagram di aspettare un figlio da sua moglie Camila. Nulla da dire fino a questo momento, se non fosse che la giovane 32enne non è altro che la nipote dell'ex moglie dell'attaccante brasiliano. I due convolarono a nozze a marzo del 2020 facendo subito scalpore nel mondo del gossip.

Fu denominato lo scandalo di Natale quando il 25 dicembre del 2019, Hulk annunciò ufficialmente la sua relazione con Camila Angelo, ovvero proprio la nipote dell'ex moglie del calciatore, Iran Ângelo de Souza. I due hanno iniziato a convivere sin da subito in Cina prima di decidere di sposarsi proprio a marzo del 2020. Nel frattempo, l'ex moglie di Hulk, con la quale aveva vissuto per 12 anni e dalla quale Hulk ha avuto 3 figli, ha intrapreso una battaglia legale in tribunale proprio sull'affidamento dei figli e sul patrimonio comune.

L'annuncio di Hulk sul proprio account Instagram: "Che gioia per noi"

Nonostante tutto, Hulk ha continuato la sua vita con Hulk che nel frattempo si è trasferito a giocare nell'Atletico Mineiro. Oggi l'annuncio sul proprio account Instagram con tanto di ecografia in bella mostra e nelle mani della coppia che si mostra innamoratissima e felice dopo questo annuncio.

"Oggi, con un cuore pieno di gratitudine a Dio, voglio condividere con voi il fatto che per la quarta volta sarò benedetto con un altro figlio o una figlia – ha scritto Hulk a corredo della foto pubblicata sui social – Il mio cuore è pieno di gioia e felicità e posso solo dire grazie a Dio. Non vediamo l'ora di accoglierti e ti amiamo incondizionatamente. Possa tu venire piena di salute, piccolo mia".