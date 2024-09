video suggerito

Henderson e Traoré litigano in campo mentre l’Ajax stravince 4-0: devono separarli i compagni Nonostante l’ampio successo sul Besiktas in Europa League, due calciatori dell’Ajax hanno litigato pesantemente in campo. Sono volate parole grosse Jordan Henderson e Bertrand Traoré. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La partita tra l'Ajax e il Besiktas era una delle più attese della prima giornata dell'Europa League 2024-2025. I Lancieri guidati da Farioli sono da tenere sott'occhio, il club di Istanbul, che ha in attacco, Ciro Immobile, ha grandi ambizioni in patria e a livello internazionale. Non c'è stata partita, il risultato finale è stato 4-0 per l'Ajax, ma nonostante questo ampio successo hanno avuto modo di litigare in campo due compagni di squadra: Jordan Henderson e Bertrand Traoré.

Poker dell'Ajax al Besiktas in Europa League

Mezz'ora di grande equilibrio, poi l'Ajax sblocca l'incontro con Kian Fitz-Jim al 31′ e mette in discesa l'incontro che nella ripresa si spacca in due quando raddoppia Mika Godts, poi il tris di Kenneth Taylor e il poker di Mika Godts, che non aveva mai segnato con l'Ajax e che si è sbloccato con una bella doppietta, realizzata a diciannove anni.

Henderson aggredisce Traoré, lite tra compagni di squadra

Quando il punteggio era già di 3-0 c'è stato un momento di tensione forte, ma incredibilmente tra due compagni di squadra dell'Ajax: il centrocampista Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool, e l'ex Aston Villa Bertrand Traoré. Il primo rimprovera pubblicamente Traoré, che non accetta quelle parole e risponde con parole altrettante pesanti. Henderson era veramente furioso ed è stato necessario l'intervento di due calciatori dell'Ajax, Devyne Rensch e Kian Fitz-Jim, per allontanare l'inglese da Traoré.

A fine partita la pace tra Henderson e Traoré

Jordan Henderson parlando con Ziggo Sport a fine partita ha elogiato i compagni per il successo e non si è nascosto sulla lite con Traoré, una cosa di campo che è finita subito: "Chi mi conosce non sarà sorpreso dalla mia reazione. Devi rimanere sempre vigile. A volte le discussioni fanno parte, ma dopo il fischio finale sono saltato direttamente tra le sue braccia".