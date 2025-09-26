Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: numeri da capogiro e record che scrivono la storia

Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: l’attaccante del Bayern Monaco è il giocatore più veloce a segnare 100 gol con un solo club. La doppietta al Werder Brema lo porta a 10 reti in 5 partite di Bundesliga. Numeri da capogiro.

Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: l'attaccante del Bayern Monaco è il giocatore più veloce a segnare 100 gol con un solo club. Un primato storico per il calciatore inglese, che non smette di segnare e la doppietta al Werder Brema lo porta a 10 reti in 5 partite di Bundesliga, 13 in tutte le competizione da inizio stagione. Numeri da capogiro.

Il numero 9 dei bavaresi si conferma una macchina da gol implacabile e ha segnato il suo 99° e 100° gol in 104 partite con il Bayern Monaco nella vittoria per 4-0 della squadra di Kompany contro il Werder Brema: il nazionale inglese è il giocatore più veloce nei cinque maggiori campionati europei a raggiungere questa impresa e ha tolto questo record a Erling Haaland e CR7, che ci avevano messo 105 partite.

Harry Kane, numeri da capogiro e record che scrivono la storia

Con il passare delle stagioni, Harry Kane resta un incubo per i difensori. Nella serata di venerdì, nell’anticipo della quinta giornata di Bundesliga, l’attaccante inglese ha trascinato il Bayern Monaco con una doppietta. All’Allianz Arena i bavaresi hanno travolto il Werder Brema 4-0: dopo il vantaggio iniziale firmato da Jonathan Tah sugli sviluppi di un corner, Kane ha trasformato un rigore poco prima dell’intervallo e ha colpito di nuovo nella ripresa, intorno al 60’. Sul secondo centro, l’ex Tottenham ha sfruttato l’assist di Luis Díaz e, con grande freddezza, ha battuto l’incolpevole Karl Hein.

Dieci reti nelle prime cinque giornate di Bundesliga, con quattro partite chiuse con più di un gol all’attivo e una striscia aperta di tre gare consecutive da protagonista: doppietta contro l’Amburgo, tripletta all’Hoffenheim e un’altra doppietta nell’ultima sfida.

Ma il ruolino non si ferma al campionato. In Champions League ha punito il Chelsea con due gol, a cui si aggiungono le due marcature in Coppa di Germania contro il Wehen Wiesbaden e la rete decisiva in Supercoppa contro lo Stoccarda. In totale, fanno 13 centri in appena otto incontri stagionali.

A 32 anni, nonostante una preparazione estiva complicata a causa del Mondiale per Club, Harry Kane ha ancora le gambe e la testa di un ventenne: liberato dalla maledizione del primo titolo in carriera dopo essere stato incoronato campione di Germania lo scorso maggio, il centravanti inglese ha raggiunto il traguardo simbolico di 100 reti con il Bayern dal suo arrivo nel 2023 e si conferma una vera e propria macchina da gol, partita dopo partita.