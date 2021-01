Samir Handanovic finisce ancora una volta nel mirino delle proteste e delle battute da parte dei tifosi dell'Inter. L'Inter va sotto di un gol nel primo tempo su azione di contropiede partita da Veretout (nell'occasione i nerazzurri hanno protestato per un fallo del francese su Barella) e finalizzata da Pellegrini. Il centrocampista della Roma viene affrontato da Bastoni ma riesce a trovare lo spazio giusto per lasciar partire un diagonale velenoso. La traiettoria non lascia scampo al portiere nerazzurro che nulla può rispetto (anche) alla deviazione, sia pure lieve, del difensore. Perde il tempo e vede la palla sfilare alla sua destra senza tuffarsi. Un atteggiamento che, visto a immagini rallentate, ha fatto scattare l'ironia dei sostenitori interisti. Sui social network, però, la platea si divide: c'è chi accusa l'estremo difensore e chi, invece, ne prende le difese.

Handanovic poteva intervenire sul tiro di Pellegrini? Secondo i più intransigenti ha responsabilità in occasione del momentaneo vantaggio. "Aldilà della deviazione questo era fermo a prescindere. Siamo qui a dire per l'ennesima volta… al primo tiro subiamo gol", è il leit-motiv delle contestazioni nei confronti di Handanovic. "Se ne sta in piedi a guardare il pallone", aggiungono altri. Non manca l'ironia più beffarda: "Si sono tuffati di più Cuadrado, Chiesa e Dybala che Handanovic in questo inizio stagione".

Non tutti, però, lo pensano allo stesso modo. Anzi, il numero dei tifosi che spezza una lancia in favore del portiere è nutrito. E insiste su un particolare: ovvero, il tocco del difensore (Bastoni) che di fatto ha messo fuori causa l'intervento dell'estremo difensore. "Se date la colpa ad Handanovic, non avete mai calcato un campo di calcio o calcetto. Come deve pararla?". Il motivo del mancato tuffo, secondo alcuni, è molto chiaro: "Ha zero responsabilità. Tiro deviato che ha preso velocità e angolazione perfetta".